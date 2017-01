El Bordils crea una gestora i avisa del perill de dissolució

Els moviments dels últims dies per trobar un nou candidat a la presidència de l'Handbol Bordils no han fructificat i, un cop acabat el termini per presentar-se a les eleccions convocades per al 5 de febrer, la junta del club va decidir crear una gestora que portarà el club en els propers mesos. Els set integrants de la gestora tenen l'objectiu d'engegar un nou procés electoral que, en un període màxim de tres mesos, serveixi per trobar un grup de persones disposades a posar-se al capdavant del club evitant la seva dissolució.

La junta gestora la formen Joan Martín, Manela Blázquez, Cristina Barceló, Txell González, Quim Pou, Josep Gallardo i Esteve Moré. Martín ocupa la presidència del Bordils des de la renúncia de Ferran Cassú el passat més de novembre. Diferents fonts no descartaven ahir que des de dins d'aquesta mateixa junta gestora surti una persona disposada a fer-se càrrec de la presidència del club. Amb la nova Llei de l'Esport, els mandats en clubs esportius són de sis anys i, encara que l'actual junta del Bordils fos de més d'una dotzena de persones, amb cinc membres se'n faria prou a efectes legals. Per bé que portar un club amb el volum d'equips competint en categories elevades del Bordils, una junta de només cinc persones es podria quedar realment molt curta.

En la llarga etapa de Ferran Cassú a la presidència, el Bordils ha viscut els millors moments de la seva història amb el buscat ascens, i consolidació, del primer equip a Divisió d'Honor Plata d'handbol, amb una fornada de jugadors crescuts a la base, el salt del filial a Primera Nacional o el creixement de la secció de vòlei femení. Actualment el Bordils té vint equips, 12 d'handbol i 8 de vòlei, amb unes 250 fitxes.