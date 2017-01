Esther Guerrero busca avui a Boston la mínima per a l'Europeu Indoor

L'atleta banyolina Esther Guerrero torna avui a l'alta competició en pista després dels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro en una prova a Boston on intentarà aconseguir la marca mínima per als Campionats d'Europa de pista coberta. Per assegurar-se un lloc per a la cita de Belgrad, Guerrero hauria de córrer en 2:03.50. Demà, l'atleta tornarà a córrer a Boston en una cita organitzada per New Balance, on correrà un altre 800 fent equips en una prova per relleus amb altres atletes europees de la seva mateixa marca.