Joan Bayona torna a agafar els guants

Als 37 anys encara té corda per estona i a aquest pas arribarà als 500 partits. Els vells rockers no moren mai i ell, com a a bon fan de Bruce Springsteen, tampoc té pensat baixar dels escenaris. Després del Palamós, el Sant Antoni de Calonge i, ara, l'Inter Club Escaldes d'Andorra. Quan tot semblava indicar que el Palamós C.F., el club dels seus amors, seria l'últim en la carrera futbolística de Joan Bayona, els esdeveniments i les ganes de tornar a jugar del ganxó han demostrat el contrari. El veterà jugador de Sant Feliu de Guíxols va deixar el futbol la temporada passada i va acceptar la proposta dels palamosins de ser el preparador de porters.Però el cuquet de sentir-se futbolista és molt gran i aquesta mateixa temporada ja ha tornat a vestir-se de curt jugant prop de casa, concretament a cavall de Sant Feliu de Guíxols i Palamós. Bayona s'ha tornat a posar els guants per jugar amb el Sant Antoni de Calonge, de la Quarta Catalana.

Ara, però, Bayona fa un pas més i a partir de les ajudes puntuals que feia l'experimentat porter al Sant Antoni ha decidit fitxar per l'Inter Club Escaldes, via un bon amic seu amb qui va compartir vestidor al Palamós, l'exinternacional per Andorra, Toni Lima. L'Inter Club Escaldes estava buscant un porter de garanties i ja l'ha trobat perquè més experiència que Bayona sota un travesser és difícil de trobar en el futbol català. El de Sant Feliu de Guíxols es va retirar la temporada passada als 36 anys i després de divuit temporades en actiu, de les quals catorze al Palamós. Després de marxar per la porta gran del degà amb la salvació a la butxaca, Bayona, ha decidit despenjar els guants, i ho farà per jugar a la Lliga Biosphere (la segona andorrana) amb el club escaldenc després que el convencés l'exjugador i ara scouting del Manchester United, Toni Lima, que col·labora amb l'Inter Escaldes.

Bayona, de 37 anys, ha jugat 473 partits i la seva història futbolística va començar la temporada 1998-99 en la Segona Divisió B, al Palamós. Després va jugar al Palafrugell, el Guíxols i el San Marcial i va tornar, l'estiu del 2004, al degà per quedar-s'hi i jugar sempre a Tercera Divisió, a excepció de la temporada 2011-2012, que va jugar a Primera Catalana. El porter de Sant Feliu de Guíxols ja podria debutar diumenge amb l'Inter Club Escaldes, que s'enfronta al Penya Encarnada. Un duel per la part alta amb dos equips que busquen l'ascens a la Lliga Grup Sant Eloi.

L'exporter del Palamós continuarà exercint al cos tècnic del degà perquè l'acord que ha tancat amb el seu nou club és només per pujar a Andorra els caps de setmana a disputar els partits.