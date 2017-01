Nadal tomba Dimitrov i jugarà la final contra Federer

Rafa Nadal ha derrotat al búlgar Grigor Dimitrov, en un èpic partit per 6-3, 5-7, 7-6 (5) 6-7 (4) i 6-4, i s'ha classificat per disputar per quarta vegada la final de l'Open d'Austràlia, on s'enfrontarà al suís Roger Federer, a la recerca del seu 15 títol del Grand Slam.

En un esgotador trobada de quatre hores i 56 minuts, amb Nadal barallant-se en els dos desempats amb totes les seves armes, guanyant el primer d'ells, cedint el segon davant el virtuosisme de Dimitrov, i demostrant en el cinquè la seva fe i coratge, en salvar dos punts de trencament amb 4-3 per Grigor, l'espanyol ha avançat a la final número 21 de la seva carrera del Grand Slam.

Nadal, de 30 anys, s'ha sobreposat a aquests moments clau, i també als 79 cops guanyadors de Dimitrov i a la seva fe cega en una victòria que va tenir molt a prop.

Federer havia guanyat en l'altra semifinal al seu compatriota Stan Wawrinka, també en cinc sets, per 7-5, 6-3, 1-6, 4-6 i 6-3. L'última vegada que es van necessitar cinc mànegues en tots dos duels de semifinals d'un Grand Slam va ser a Roland Garros 2009, amb Federer derrotant l'argentí Juan Martín del Potro, i el suec Robin Soderling fent el mateix amb el xilè Fernando González.

duels èpics

Aquest diumenge 'Rafa' reviurà un dels grans duels de la història del tennis, èpics la majoria d'ells, contra Federer, a qui domina al "clàssic dels clàssics" d'aquest esport per 23 victòries a 11.

Serà la repetició de la final de 2009, amb victòria de Nadal llavors per 7-5, 3-6, 7-6, 3-6 i 6-2 després de quatre hores i 23 minuts, històrica perquè el tennis espanyol va aconseguir per fi guanyar el Grand Slam que faltava, i en la qual el suís va acabar plorant en el lliurament de premis.

L'espanyol tornarà a una final d'un Grand Slam per primera vegada des que va guanyar el seu novè títol a Roland Garros, el 2014.