El pes del cognom Zanetti

Tenir el cognom d'algun dels il·lustres del món del futbol t'obre portes, però, alhora, representa una càrrega important de pressió mediàtica que s'ha d'arrossegar i saber conviure-hi. Dir-se Cruyff, com en el cas del seu fill Jordi, o Zidane, en el cas d'Enzo, o fins i tot no compartir cognom, però, arribar amb l'etiqueta de ser el cosí de Leo Messi, com li va passar a Emanuel Biancuchi, aquell migcampista que va fitxar pel Girona el febrer de 2011 i ni hi va debutar, suposa una motxilla d'un gran pes que s'ha de suportar.

Per això, a Palamós, amb l'arribada del jove argentí amb passaport italià Nicolás Zanetti, un lateral amb projecció ofensiva de 22 anys, volen anar amb cura. D'això se n´encarregarà el tècnic i director esportiu, Joan Mármol. Nicolás Zanetti és el nebot d'aquell mític defensa que va desenvolupar gairebé tota la seva trajectòria futbolística a l'Inter de Milà, Javier Zanetti, que a banda de ser capità dels italians, també va ser internacional amb l´albiceleste, amb la qual va completar un palmarés d'allò més exitós. «Ell és en Nico i el seu oncle és el seu oncle», ­subratlla Mármol. L'entrenador del degà vol treure pressió al jove futbolista perquè considera que ha vingut a Palamós «per créixer futbolísticament i a viure una nova experiència internacional, així que no suposarà cap tap per a ningú».

«El seu cognom és conegut arreu del món perquè el seu oncle va ser un excel·lent futbolista, però a partir d'aquí, no cal jutjar ni posar a un extrem de la balança els dos Zanetti», continua reflexionant el preparador del Palamós. Segons Mármol, «les comparacions són odioses i a vegades hi ha molta pressa per veure-li fer coses que feia el seu oncle». El jove argentí, nascut a Buenos Aires, com era obvi, ha hagut de respondre sobre el seu famós cognom des que dimarts el van presentar com a nou jugador del degà. «Jo sóc en Nico, el cognom hi és i no el puc canviar, però ja m'hi he acostumat», va recòneixer el polivalent lateral esquerrà dels baixempordanesos.

Nico Zanetti va confessar que «de petit m'avergonyia de tenir un cognom tan important i no el deia, així que només em presentava com a Nico». El nou defensa dels palamosins considera que «amb el temps vaig aprendre que hi ha gent que t'estima com ets i no pel cognom que tens», i per això, Nico Zanetti, va admetre que «sempre he tractat d'apropar-me a la gent que ho accepta i aquella que no, eliminar-la». El fitxatge més mediàtic dels quatre reforços que ha tancat el Palamós en aquest mercat d'hivern va explicar que el seu oncle ja sap per quin equip ha fitxat i fins i tot no va descartar la presència, un dia d'aquests, del mític exjugador de l´Inter en un dels partits dels de Mármol al Nou Estadi. Nico va dir que «em va preguntar on era i ja ho sap tot, ara espero que vingui algun dia a veure´m».

Nico Zanetti demostra tenir els peus a terra i reivindica la seva intenció de seguir progressant en el món del futbol. «Arribo amb molta humilitat», assegura, destacant que «sóc un jugador que se sacrifica per ajudar l'equip i ara espero adaptar-me ràpidament al futbol d'aquí». De les seves característiques com a futbolista destaca que «vaig començar com a davanter, però, m'adapto a qualsevol posició, així que si el míster necessita un porter, que em doni els guants», bromeja Nico Zanetti. Finalment, el nou defensa del Palamós, subratlla que «m'he trobat un ambient de vestidor molt bo, humil i professional», i pel que fa al club va informar-se a través de la xarxa: «abans de venir vaig veure que el Palamós és un dels històrics del futbol espanyol».

Zanneti, nascut a Buenos Aires i amb passaport italià, té experiència en diferents categories menors d'Itàlia i ara vol aprofitar l´arribada a Palamós com a aparador fent-se veure amb el seu joc a Tercera Divisió.