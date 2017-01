Semifinalistes de Copa amb una pluja de gols

El Barcelona va desbordar la Reial Societat (5-2) en la segona part per classificar-per setena vegada consecutiva per a una semifinal de la Copa del Rei, una ronda en què ha estat present en deu de les últimes onze temporades. Dos gols de Denis Suárez, la gran actuació de Leo Messi i el caràcter resolutiu de la seva davantera van ser suficients per als de Luis Enrique per tirar endavant l'eliminatòria davant una Reial Societat que va oferir una bona imatge al Camp Nou tot i el 0-1 d'Anoeta.

A la primera meitat, el Barça va assegurar el partit i es va avançar amb un gol de Denis Suárez. En la segona, amb 3-2 i en els millors minuts de la Reial, el conjunt català va decidir amb dos gols finals d'Arda Turan i de Denis Suárez, que va culminar el seu millor partit com a blaugrana.

El partit es va ajustar als paràmetres previstos. Els donostiarres, que necessitaven dos gols per passar l'eliminatòria, van sortir amb una pressió molt alta i els mateixos onze que en el partit d'anada. El Barça va sorprendre amb l'alineació de Javier Mascherano com a migcentre en la posició del lesionat Sergio Busquets. Amb el jefecito en aquesta demarcació estratègica, els de Luis Enrique no van tenir la millor sortida de pilota, però per contra sí moltes recuperacions per anticipació i més solidesa en defensa.

L'equip d'Eusebio va intentar imposar el seu múscul al mig del camp, amb Illaramendi, Zurutuza i Xabi Prieto, però amb el pas dels minuts el desgast físic va disminuir la pressió inicial i el Barça va estar molt còmode.

En atac, Neymar es projectava molt bé per l'esquerra i Denis Suárez i André Gomes van ser els escuders perfectes de Mascherano. Després d'una primera aproximació dels blaugrana, en la segona arribada (minut 17) va aconseguir marcar. Va ser en una recuperació d'Umtiti, reclamada com a falta per Xabi Prieto, que va continuar amb una combinació entre Neymar, Messi i Luis Suárez. L'uruguaià va servir per Denis Suárez i la seva rematada creuada va superar Rulli. Denis va firmar el seu millor partit de blaugrana.

Fins al descans, el Barça va controlar bé la situació davant d'una Reial que cada vegada baixava un punt més la seva intensitat en atac. L'única ocasió abans del descans va ser en una acció a la contra del Barça, amb una centrada de Luis Suárez que va tallar Íñigo Martínez.

Va sortir del vestidor amb tota la força l'equip d'Eusebio. Va equilibrar la possessió i va tenir una grandíssima ocasió per igualar el partit. No obstant això, Willian Jose no va poder superar Cillesen, que es va exhibir amb una gran aturada a boca de canó, i a la contra el Barça va matar l'eliminatòria.

La pilota va arribar a Neymar per la banda i va encarar Íñigo Martínez que el va fer caure. El penal, en el minut 57, transformat per Messi, deixava l'eliminatòria virtualment decidida, però va reaccionar ràpidament la Reial que va respondre el cop amb un altre cop. Va ser Juanmi qui en el minut 62 va aprofitar una indecisió de Cillesen per retallar en el marcador (2-1). El dubte va sobrevolar el Camp Nou tot just un minut, el que va trigar Luis Suárez a resoldre una gran assistència de Leo Messi per aconseguir el 3-1.

Quan semblava que l'equip donostiarra ja no es refaria del últim gol blaugrana, una gran rematada de cap de Willian José va posar el 3-2 al minut 73 i els nervis en el bàndol blaugrana, que es van sentir dominats durant uns minuts. Però el Barça es va deixar anar a la part final del partit, amb dos gols gairebé consecutius i la intervenció de Leo Messi. Va marcar el 4-2 Arda (min. 80), després d'una assistència d'Aleix Vidal, i Denis Suárez va signar un doblet amb el 5-2 (min. 83) després d'una gran assistència del deu blaugrana.