El Bordils agafa aire amb una victòria davant el Tolosa

El Bordils ha aconseguit derrotar al blanc-i-verd el Tolosa (30-23) gràcies, en part, d'un molt bon inici dels de Pau Camps que, amb un parcial de 5 a 0 inicial, han encarat l'enfrontament contra l'últim classificat de la Divisió d'Honor de Plata.

Els gironins han anat sempre per davant al marcador però no aconseguien distanciar-se dels bascos per tenir total tranquil·litat. Al final, però, victòria sense excessiu patiment pel Bordils que surt de la zona de descens en una jornada rodona per les derrotes del Nava, Còrdova i Amenábar.