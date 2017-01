El Citylift Girona rep el Manlleu en un partit vital per mantenir-se a l'OK Lliga

El Citylift Girona afronta aquest vespre un partit vital per les seves aspiracions de mantenir-se a l'OK Lliga. L'equip de Ramon Benito, penúltim amb 13 punts, rep el Manlleu, el rival que té just per sobre, amb 14, en una autèntica final anticipada a Palau II (20.00). Els gironins estan a només un punt dels llocs de salvació que marca el Vilafranca, un equip que aquest cap de setmana s'enfronta en un altre duel directe de la part baixa contra l'Igualada. Guanyar el Manlleu pràcticament equivaldria a sortir del descens i encarar la segona volta amb renovades il·lusions.

El Lloret, per la seva banda, setè classificat, visita aquesta tarda (17.00) l'Alcobendas, el cuer de la classificació. Els selvatans van ser la gran revelació de la primera volta, aconseguint el billet per la Copa del Rei, però dissabte passat es van veure sorpresos a casa per l'Igualada (1-3). L'Alcobendas només ha guanyat tres partits en tota la temporada.