Nadal jugarà contra Federer la final de l'Open d'Austràlia

Rafa Nadal va derrotar el búlgar Grigor Dimitrov, en un èpic partit de gairebé 5 hores per 6-3, 5-7, 7-6 (5) 6-7 (4) i 6-4, i es va classificar per disputar demà, per quarta vegada, la final de l'Open d'Austràlia, on s'enfrontarà contra Roger Federer, a la recerca del seu 15è títol del Grand Slam.