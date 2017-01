El Peralada descarta els tres jugadors a prova i el Figueres ja té a punt Setti

Ha plogut molt però el 4-0 que el Peralada va clavar al Figueres a la primera volta cou. Aquell partit està més que oblidat però segurament donarà un petit plus a la Unió per intentar tornar-los la moneda demà a Vilatenim (2/4 d'1). «El factor emocional marcarà molt. A l'anada ens van passar per sobre i tenim l'oportunitat de treure'ns l'espina», diu Chicho Pèlach. Després de dos empats i d'una derrota, els de Chicho cercaran la primera victòria de l'any. «Hem fet bons partits però hem sumat poc». Ho faran amb una cara nova, Sebas Setti, fitxat del Llagostera i que podria debutar demà. L'argentí arriba per afegir competència al mig del camp i aportar la seva experiència. «És molt polivalent i té un perfil humà que no tenim al vestidor. Ens anirà molt bé», destaca el tècnic.

De la seva banda, el Peralada passa segurament pel pitjor moment de la temporada amb dues derrotes consecutives contra Europa (1-0) i Vilassar (0-1). Tot i això, no hi ha dubtes al conjunt altempordanès. Així ho explica el secretari tècnic Ivan Hammouch. «Estem tranquils perquè s'està treballant bé. A Gràcia no vam estar encertats de cara a porteria i contra el Vilassar no es podia jugar per l'aigua. Són detalls que poden passar», explica. Hammouch, tot i això, es mostra satisfet del rendiment del grup. «No ens esperàvem que funcionés tot tan bé tan de pressa. Tnim molta il·lusió i anem creixent», diu.

La greu lesió de Konaré obliga el Peralada a moure fitxa i buscar-li un substitut «de garanties». El club cerca un davanter gros, més de referència, diferent dels que ja té. La intenció és que el nou killer arribi abans de dimarts, data en què es tanca el mercat. I és que malgrat disposar de dues fitxes lliures i que per la gravetat de la lesió de Konaré el club pugui gaudir de més marge, qualsevol jugador incorporat més enllà del 31 de gener haurà de tenir fitxa professional, fet que no interessa al club. És per això que ja hi ha negociacions obertes. «Necessitem nivell. Busquem un jugador més corpulent i que remati bé accions d'estratègia. No fitxarem per fitxar», assegura Hammouch. En aquest sentit, els dos jugadors colombians (Johan i Robinson) i el japonès (Shin) que han estat a prova les darreres setmanes ja no s'estan entrenant amb l'equip. «Els volíem veure amb vista al futur», diu l'exjugador. Paral·lelament, el club té clar que tant Clotet, ja recuperat, com Sergi Álamo, «ajudaran molt durant la segona volta». El jove carriler esquerrà ja toca pilota i la seva recuperació, després de la lesió, és més a prop. «No tenim pressa amb ell».