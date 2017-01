Una sortida d´alta exigència

Sortida d'exigència la que afronta aquesta tarda (18.30) l'Spar Citylift Girona. A Vitòria l'Araski només hi ha perdut un partit, contra el Gernika a la pròrroga, i malgrat que ara les basques passen per un petit sotrac de resultats (encadenen dues derrotes seguides, precisament davanter Gernika i Campus Promete), són un rival amb notable potencial. L'Uni, amb la primera eliminatòria d'Eurocup resolta amb èxit contra el Wasserburg, té per davant el partit d'avui i el de diumenge que ve a Girona contra el Gran Canaria abans de l'esperada fase final de la Copa de la Reina i la següent ronda europea contra l'Agü Spor.

Precisament en les semifinals de Copa, l'11 de febrer, a Fontajau, l'Uni podria trobar-se el rival d'aquest tarda, en cas que s'endugués l'eliminatòria prèvia contra l'Uni Ferrol el dia 10. Èric Surís, que compta amb la plantilla al complet, diu que «ara no hi hem de pensar en la Copa ni en si ens poden tornar a enfrontar a l'Araski. Anem a Vitòria a guanyar, tot i que sabem que és una pista complicada i que el rival serà dur, a banda que ha canviat la forma de jugar després de l'entrada de Gisela Vega per suplir la sortida de Gidden». En aquest sentit considera que ara l'Araski practica un bàsquet «més col·lectiu», amb protagonisme per a més jugadores.

L'entrenador de l'Spar Citylift veu «bé» el seu equip, en una «clara línia ascendent» que exemplifica en «la millora defensiva» que ha posat en pràctica en les darreres setmanes. Preguntat per si l'Uni es troba en un moment de temporada clau, Surís destaca que «en esport professional sempre tots els partits ho són. Ara estem en un moment clau, però d'aquí unes setmanes també perquè arribarà la Copa, la següent ronda d'Eurocup i, més tard, els play-off».

L'Uni, d'altra banda, ha rebut la confirmació per part de l'Agü Sport per canviar l'ordre dels partits. Així l'anada es jugarà a Fontajau el dimecres 8 de febrer, evitant un llarg viatge a Turquia a l'equip a tres dies de jugar la semifinal de la Copa a casa.