El Barça salva un punt al camp del Betis amb un gol de Suárez al minut 90

El Barcelona va empatar 1-1 en el camp del Reial Betis en un mal partit dels culés, que mai van trobar el rumb per superar a un bon conjunt verd-i-blanc, i en el qual l'uruguaià Luis Suárez va salvar els mobles amb un gol en el minut 90 per igualar un xoc en el que els bètics van ser millors.

El Betis, després d'una bona primera meitat, va tenir més ocasions que els blaugranes i es va avançar per mitjà d'Álex Alegria a un quart d'hora del final. Després el Barça va atacar en tromba, va reclamar sense èxit un 'gol fantasma' i va empatar 'in extremis' amb un oportú tant de Luis Suárez.

El Barcelona, que no perdia en el Villamarín des de 2008, no podia fallar si volia seguir el deixant dels dos primers, Reial Madrid i Sevilla, i arribava al feu bètic en bona forma, classificat per a la semifinal de Copa -on ja l'espera el dimecres l'Atlètic- i amb cinc triomfs seguits: tres de Copa i dos en Lliga.



FITXA TÈCNICA

1 - Betis: Adán; Piccini, Pezzella, Mandi, Tosca, Durmisi; Rubén Pardo (Donk, m.69), Petros (Rafa Navarro, m.85), Dani Ceballos; Álex Alegría (Nahuel, m.85) i Rubén Castro.

1 - Barcelona: Ter Stegen; Aleix Vidal, Piqué, Mathieu, Digne (Jordi Alba, m.68); Denis Suárez (André Gómes, m.59), Rakitic, Arda Turan (Sergi Roberto, m.68); Messi, Suárez i Neymar.

Golss: 1-0, M.75: Álex Alegría. 1-1, M.90: Luis Suárez.

Àrbitre: Alejandro Hernández Hernández (C. Las Palmas). Va amonestar els locals Petros (m.67) i Rubén Castro (m.78), i els visitants Piqué (m.43), Rakitic (m.70) i André Gómes (m.78).

Incidències: 43.790 espectadores, que pràcticament van omplir l'estadi Benito Villamarín