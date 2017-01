Examen del Barça al Villamarín

El Barça visita aquest matí el Benito Villamarín amb l'obligació de guanyar per seguir l'estela del líder, el Reial Madrid, del qual el separen dos punts, davant un Reial Betis que buscarà la sorpresa per allunyar-se encara més de baix i mirar cap a altres objectius que no només siguin la permanència.

El Barça, flamant semifinalista de la Copa del Rei i que acumula cinc victòries consecutives en totes les competicions, necessita confirmar demà a Sevilla el seu bon moment per seguir pressionant Reial Madrid i Sevilla. Els de Luis Enrique es mantenen invictes al camp del Betis des del 2009. Des de llavors ha acumulat dos empats i tres victòries en les tres últimes visites. En el balanç històric, el conjunt blaugrana també surt guanyant, ja que dels 50 partits disputats en Lliga els blaugranes n'han guanyat 21, n'han empatat 13 i n'han perdut 16.

El Barça està en un dels millors moments de la temporada i els de Luis Enrique han acumulat cinc victòries consecutives entre la Lliga i la Copa del Rei. Els principals dubtes en l'onze titular que pot presentar el tècnic asturià són la posició del lateral dret i qui serà el migcampista titular. I és que Sergi Roberto, habitual a la banda dreta com a lateral, va patir un problema físic davant la Reial Societat i va haver de ser substituït per Aleix Vidal. L'altre dubte és en la posició de migcampista. Javier Mascherano és una opció, oferint un perfil conservador, tot i que contra el Betis podria decidir-se per Ivan Rakitic, que últimament no compta per al tècnic asturià.

L'equip bètic de Víctor Sánchez, molt irregular aquesta temporada, confia a aprofitar la major fortalesa exhibida a casa, on acumula sis partits sense perdre, amb quatre triomfs i dos empats, just des que el tècnic madrileny va arribar a la banqueta. Tot i així, al Betis, que ha millorat sobretot en defensa, en atac segueix encallat i saben de la dificultat que suposa la visita del Barça, al qual s'uneix a una certa davallada en les dues últimes jornades dels andalusos després de perdre 1-0 al Calderón i empatar 0-0 a casa amb l'Sporting. El seu tècnic té les baixes de José Carlos, Joaquín, Brasanac, Jonas Martin, Felipe Gutiérre i Sanabria.