Feixas pot debutar amb La Jonquera al camp de La Pobla

Després de no disputar el seu partit de la setmana passada contra el Figueres a causa de la pluja, La Jonquera torna a competir al camp de La Pobla de Mafumet, un rival que passa per un bon moment i que compta amb jugadors que busquen fer el salt a Segona Divisió amb el Nàstic de Tarragona. L'entrenador de l'equip gironí, Axel Vizuete, té tots els jugadors de la plantilla disponibles per viatjar i un d'ells és Aleix Feixas, l'última incorporació de l'equip procedent del Palamós i que tindrà minuts a terres tarragonines.

«Sabem que juguem contra un equip que està fet per estar a la part alta però estem convençuts que podem aconseguir la victòria», assegura el tècnic de la Jonquera, Axel Vizuete, que, respecte a la incorporació de Feixas, destaca que «no teníem intenció de fer cap més incorporació però ens el van oferir i no podíem dir que no a millorar el nivell de l'equip». Vizuete té tots els jugadors disponibles per jugar davant un rival que acumula cinc partits sense conèixer la derrota.