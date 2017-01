Figueres i Peralada es disputen un derbi amb necessitat de victòria

Figueres i Peralada no passen pel seu millor moment de la temporada i els dos conjunts es veuen les cares en un derbi altempordanès on aconseguir la victòria suposarà una injecció de moral i confiança per l'equip que en surti vencedor.

El partit, que serà televisat per La Xarxa, és important per al Figueres, que arriba al duel després de descansar quinze dies ja que l'enfrontament que havia de disputar la setmana passada contra La Jonquera va ser suspès per la pluja. L'equip figuerenc confia a recuperar sensacions després de sumar només una victòria en els últims set partits tot i encadenar dos empats en les dues últimes jornades. «Tenim un gran respecte al Peralada, per com juga i per com ens va superar a la primera volta. Tenim l'oportunitat de treure'ns l'espina d'aquell partit», comentava el tècnic de la Unió, Narcís Pèlach Chicho, fent referència a la derrota del seu equip a Peralada (4-0) a la primera volta del campionat de lliga. Respecte a la dinàmica del rival d'aquest migdia, Chicho aclareix que «mai saps si és bo enfrontar-t'hi ara o no. Per mi millor que vinguin en una mala dinàmica perquè la confiança és menor. Tenim possibilitats de fer-los mal». Pedro del Campo és l'única baixa per a un Figueres que recupera Javi Revert. Sebas Setti, l'últim fitxatge de l'equip, sortirà a l'onze titular.

Si el Figueres necessita recuperar sensacions amb una victòria, el Peralada també necessitar un triomf per deixar enrere dues derrotes consecutives. En l'última sortida al camp de l'Europa, on els d'Arnau Sala van perdre per la mínima (1-0), l'equip va pagar molt cara la falta de punteria, un aspecte que l'ha penalitzat en els partits que no ha aconseguit guanyar i que de ben segur ha de millorar perquè els resultats negatius es repeteixin com menys vegades millor. A Figueres i en un terreny de joc gran però on caldrà veure en quin estat a causa de les últimes plujes, els xampanyers buscaran dominar el partit davant un rival que també li agrada tenir la possessió de la pilota.

Djak Traoré, sancionat i Draman Konaré, lesionat de gravetat en l'últim partit contra el Vilassar de Mar, són les principals abscències per a l'equip d'un Arnau Sala, que també estarà sancionat.