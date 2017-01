El Llagostera obté un triomf moral

A la UE Llagostera-Costa Brava ha canviat la tendència, i mentre fa dos mesos veien com s'escapaven punts en els últims minuts de partit, ahir van saber patir per assegurar una victòria de vital importància per seguir escalant posicions a la taula i reforçar la moral de l'equip. Els gironins van superar l'Hèrcules (2-1) en un duel intens i molt disputat, que permet els d'Oriol Alsina signar la millor ratxa de la temporada encadenant tres jornades seguides puntuant en les quals han sumat set dels darrers nou punts possibles. A més, acumulen dos triomfs consecutius a casa.

En aquest cas el resultat té un valor afegit ja que va ser davant d'un dels rivals més potents de la categoria i clar aspirant a la promoció d'ascens per la qual cosa ahir s'enfrontaven dues de les millors plantilles de la lliga. Sense ser definitiva la visita del conjunt alacantí a Palamós sí que era clau de cara a no despenjar-se de la zona alta. Amb aquests condicionants juntament amb les baixes de jugadors importants com Jordà i Gavilán per lesió, el tècnic va introduir quatre canvis a l'onze destacant la primera titularitat de Fuster i els retorns de Chica, Rubén Martínez i Marc Fernández. Quatre novetats que van funcionar des del principi, tot i que durant els primers minuts els visitants van gaudir d'oportunitats per avançar-se. Només començar Miñano va recollir un refús a la frontal per xutar ajustat a l'escaire de Moragón que poc després va resoldre amb molt d'encert una bona passada interior que va deixar Mainz sol. El balear es va llançar a terra quan el davanter el volia driblar i va atrapar la pilota.

Superada la pressió d'aquests primers instants el Llagostera va anar agafant el control del joc atacant amb perill amb dues centrades de Quesada que ni Diego Jiménez ni San José a la sortida d'un córner van poder aprofitar. A la tercera va anar la vençuda, i Manel va marcar el primer gol del partit, l'onzè del davanter aquest any, en una jugada que es va iniciar en un servei de cantonada. Marc Fernández va aparèixer en un parell de minuts màgics per ampliar l'avantage amb una acció on cediria per a què Nando Quesada rematés a plaer fent el 2-0.

El Llagostera podria haver sentenciat el partit al minut vint en una bona arribada de Manel, però el seu xut va sortir per sobre del travesser. A partir d'aquest moment els gironins van passar a gestionar la diferència al marcador, i només es van inquietar amb una jugada personal de Gaspar que ningú va arribar a rematar. Després, un cop de cap de Checa a l'àrea petita després d'una falta lateral va obligar Moragón a demostrar els reflexos.

A la represa el conjunt visitant va sortir a buscar la porteria del Llagostera amb insistència, i en una acció col·lectiva Albert Dalmau va retallar diferències. El silenc va completar una gran acció personal recollint la pilota a la banda dreta i trencant tota la defensa en diagonal fins a quedar-se sol davant del porter per superar-lo per dalt. Amb el 2-1 van despertar vells fantasmes i Alsina va decidir fer entrar Marc Martínez buscant més presència al pivot. Amb aquest canvi els gironins van intentar recuperar el joc per banda amb extrems oberts, i tres minuts més tard van gaudir de la única ocasió de tota la segona part amb una passada de Marc Fernández que Rubén no va poder aprofitar.



El patiment, que no falti

La mitja hora restant va ser de total domini alacantí. Quedaven vint minuts per al final quan San José va evitar de forma providencial una rematada de Mainz a l'interior de l'area, va ser just abans que Moragón tornés a salvar el seu equip aturant sobre la mateixa línia de gol un xut de Javi Flores.

L'entrada de Masó i Valentín pel lesionat Colorado i Marc Fernández va deixar Manel i Rubén com a úniques referències ofensives d'un equip disposat a patir per mantenir el resultat davant d'un Hèrcules bolcat a l'atac. En els darrers cinc minuts els visitants van tornar a estar a prop d'empatar, primer amb una altra rematada de Javi Flores i després amb un cop de cap molt perillós de Delgado que va fregar el pal. En un últim intent a pilota aturada, en què fins i tot el porter Buigues va pujar a intentar la rematada en un córner, la defensa local va estar molt sòlida.

Amb el xiulet de l'àrbitre, ahir molt discutit, es van alleugerir els ànims d'un equip i una afició que van celebrar la victòria amb gran alegria, conscients que ahir sumaven quelcom més que tres punts. Amb aquest triomf, i a l'espera de la resta de resultats de la jornada el Llagostera guanya dos posicions a la classificació per situar-se 11è amb 28 punts, a 11 de la zona de promoció i allunyant-se a cinc del descens. Tot abans de visitar al filial del Vila-real a la propera jornada, dissabte vinent (17h). Per aquest partit Alsina perdrà Diego Jiménez, per sanció, i haurà d'estar pendent de les molèsties de Colorado. Això i confiar a rebre la documentació de Pitu Comadevall per habilitar la fitxa i recuperar Rafa Jordà, absent per un problema muscular.