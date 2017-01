El Palamós espera posar fi a la malastrugança de Nou Barris

Si hi ha un camp que se li entravessa al Palamós, aquest és el de Nou Barris o la Bombonera, com es coneix l'estadi de la Montanyesa. En les últimes quatre temporades el degà hi ha perdut i aquest migdia, tot i la pèssima trajectòria dels barcelonins, acumulen cinc jornades sense guanyar (1 empat i 4 derrotes), el tècnic del Palamós, Joan Mármol, no se'n refia gens ni mica. «Quan portes cinc partits sense guanyar estàs més a prop que mai de tornar-ho a fer», assegurava el tècnic palamosí.

«Superar la Montanyesa serà molt complicat perquè tenen un camp de dimensions reduïdes on les segones jugades i les accions d'estratègia resulten determinants» va dir Mármol, afegint que en aquest camp «has d'estar molt atent perquè un servei de banda es pot convertir en una ocasió de gol». El degà espera seguir la línia de la victòria de la setmana passada a casa contra el Cerdanyola (4-3) per seguir a la zona mitjana alta de la classificació i seguir a prop de la zona de promoció d'ascens.

El Palamós recupera els centrals Cano i Ayala, però té les baixes per sanció de Sergio Garcia i Ivan Garcia, a més del lesionat Collell. Mentrestant, el club és a l'espera dels transfers de Nico Zanetti i Jacob Akrong.