Victòria per agafar aire del Bordils

El Bordils va aconseguir ahir una important victòria al blanc-i-verd davant el Tolosa, actual últim classificat de la Divisió d´Honor de Plata, per set gols de diferència (30-23). L´equip gironí va anar per davant al marcador durant totes les fases del partit i no va patir per aconseguir una victòria molt important. L´equip entrenat per Pau Campos acumulava ja sis jornades sense conèixer la victòria i ahir, a més de sumar els punts, va sortir de la zona de descens i a més va veure com rivals directes –com el Còrdova, el Nava o l´Amenabar– perdien els seus respectius partits i ajustaven la zona més perillosa de la classificació.

Respecte al partit contra el Tolosa, últim classificat de la categoria, la clau del duel va ser que els gironins van sortir amb màxima intensitat i van aconseguir un parcial inicial de 5 a 0 que va servir per encarrilar el partit. «La sortida explosiva ens ha donat una renda que hem defensat bé durant tot el partit», destacava l´entrenador Pau Campos.

Al final, victòria per set gols de diferència davant el cuer i feina feta. A més a més, les derrotes del Nava, Còrdova i Amenabar arrodoneixen encara més la jornada per a un Bordils que ja no es troba en zona de descens. Després d´assaborir aquest triomf, els blanc-i-verds ja començaran a preparar el proper compromís a la complicada pista del Torrelavega.