Victòria d´autoritat de l´Uni contra l´Araski

L´Uni manté el seu bon moment de forma i això li permet seguir sumant triomfs com el d´ahir a la pista del Lacturale Araski, un dels possibles rivals de les gironines a les semifinals de la Copa de la Reina d´aquí dues setmanes a Fontajau. En aquesta ocasió, el conjunt dirigit per Èric Surís va guanyar per un clar 57-80 en un duel igualat a la primera meitat però que les gironines van trencar al tercer quart de manera definitiva, aconseguint ampliar l´avantatge en el marcador de manera progressiva fins a situar la diferència final per sobre dels vint punts. Alhora, van anotar 12 triples.

Les gironines van començar amb un parcial inicial favorable de 0-6 que deixava clar les ganes i la intensitat de l´Uni i que en cap cas el partit entre setmana d´Eurocup no era excusa per endur-se la quinzena victòria del curs en disset jornades. Les locals, però, van reaccionar a temps i van frenar l´inici explosiu de les gironines amb un 7-0 que situava el conjunt basc per davant en el marcador.

L´Spar Citylift Girona va saber jugar el seu partit i no va perdre els nervis, de manera que les d´Èric Surís van tenir el control del marcador en tot moment. L´Uni disposava de petites diferències d´entre cinc i vuit punts però sense poder trencar del tot un duel marcat per l´intercanvi de cops entre gironines i vitorianes. D´aquesta manera, s´arribaria al descans amb 36-43 i amb les bones sensacions de l´Uni tot i no poder tenir el partit tancat. Una bona sortida al tercer període serviria al conjunt gironí per apropar la victòria, imposant-se per deu punts (36-46). L´Araski, però, no va abaixar els braços en cap moment i amb un parcial de 7-0 se situava de nou dins el matx (43-46).

A partir d´aquí, les gironines van clavar un cop d´efecte desplegant el seu millor joc amb un un 6-17 que va resultar clau per al desenllaç del partit (49-63) al final del tercer quart. El darrer període va servir perquè l´SparCitylift Girona certifiqués el triomf i es va poder veure les gironines jugant còmodes i ampliant la diferència final fins als 23 punts. Un resultat que reafirma el bon moment de l´Uni abans d´una setmana en què només disputaran un partit, el de lliga el diumenge vinent a Fontajau davant el Gran Canaria. «Hem estat molt bé, sobretot a la segona meitat. Al principi ens ha costat però ho hem arreglat», assegura Èric Surís.