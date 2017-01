El Barça es complica la Lliga a Sevilla

Una diana de Luis Suárez al minut 90 va permetre al Barça salvar un punt en un mal partit al Villamarín dels blaugrana, que van veure com l'àrbitre no concedia un gol després que la pilota traspassés clarament la línia de gol al minut 76. El Betis, després d'una bona primera meitat, es va fer gran davant el mal joc del rival, va tenir més ocasions que els catalans i es va avançar gràcies a Álex Alegría a un quart d'hora del final, la qual cosa va suposar un atac i gol del Barça, que va marcar un gol per mitjà d'Aleix Vidal que no va ser concedit i després va empatar a l´últim suspir amb un oportú gol de Luis Suárez.

Segurament pel pròxim compromís de Copa contra l´Atlètic de Madrid, el tècnic blaugrana, Luis Enrique, va introduir molts canvis a l'onze amb Aleix Vidal i Digne en els laterals, Mathieu en la defensa amb Piqué i el mig camp Ivan Rakitic amb Arda Turan i Denis Suárez. Tot i així, va mantenir el trident i va donar descans a Mascherano, Jordi Alba, Sergi Roberto, Umtiti o André Gómes, als quals va deixar a la banqueta davant un Betis amb moltes baixes i que malgrat això, va donar la talla i va posar amb molts problemes l´equip blaugrana.

L'equip barcelonista, sense espurna ni frescor, va desplegar un joc lent que va afavorir el gran treball d'un Betis que no es va quedar aquí, sinó que li va plantar cara al rival i va tenir diverses arribades, amb el danès Durmisi vertical per l'esquerra i la connexió Rubén Pardo-Ceballos al mig del camp. El Betis va anar menjant-li terreny al Barça i va tenir més ocasions. Els de Luis Enrique van estar desaparegut en moltes fases davant la gran pressió i motivació dels bètics, van jugar a ràfegues i no va saber connectar amb perill en atac amb els seus tres davanters. Tot i així, Neymar va gaudir de l'opció més clara després d'un genial passi de Messi, molt intermitent, però la gran parada d'Adán va evitar el gol a vuit minuts del descans.



A la represa, després que el Betis s'hagués buidat en una molt bona primera meitat, no va canviar el guió. Encara que els de Luis Enrique van intentar sortir amb més empenta i rapidesa, mai es van trobar còmodes davant la perseverança dels andalusos. Els verd-i-blancs, molt ordenats i intensos, van seguir portant el control davant un Barça que, lluny de reaccionar, es seguia mostrant vulnerable enrere i va ser incapaç de sotmetre al seu rival. A més, els catalans van patir de convicció i pólvora en atac, amb Leo Messi poc participatiu i sense que els seus companys tampoc fossin capaços de connectar amb ell, amb la qual cosa les ocasions van caure del costat bètic, com en una falta de Rubén Pardo o un xut d'Alegría en els deu primers minuts.

Davant la deriva del seu equip, Luis Enrique va moure fitxa en treure al camp el portuguès André Gómes per Denis Suárez, primer, i Jordi Alba per Digne i Sergi Roberto per Arda Turan en un doble canvi poc després. Així, Aleix Vidal va passar del lateral a l'extrem dret. Però li va servir de ben poc, ja que el Betis va continuar amb el comandament de l´enfrontament, més vertical i perillós que un Barça sense rumb per buscar el gol i complicar-li les coses als locals, que van avisar superat l'equador d'aquesta meitat amb un xut de Dani Ceballos al travesser i un altre ras de Rubén Castro que va donar al pal dret de la porteria defensada per Marc André Ter Stegen. Aleshores va arribar el merescut gol de l´equip local. El va aconseguir a un quart d'hora del final Álex Alegría, en recollir una mala passada de la defensa visitant en un córner, cosa que premiava els mèrits del Betis.

El Barça va reaccionar a la desesperada i va fregar l'empat dues vegadesAl minut 76, Mandi va treure la pilota de l´interior de la seva pròpia porteria i incomprensiblament l´àrbitre no va donar gol quan aquesta havia entrat gairebé mig metre, en una acció on també va existir un clar penal comès sobre Neymar. A la següent jugada, un defensa local també va treure l´esfèric de la mateixa ratlla de gol.

No obstant això, els barcelonistes no es van rendir i al minut 90 va trobar el seu premi al fer l´empat a última hora mitjançant Luis Suárez, que va aprofitar una pèrdua de Nahuel per salvar un punt després d'un mal partit dels culers. L´equip de Luis Enrique ja pensa en el partit de Copa de dimecres contra l´Atlètic de Madrid i en set dies rebrà la visita de l´Athletic al Camp Nou en lliga.