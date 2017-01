El Barça s'imposa al Baskonia a Vitòria

El Barça es va imposar al Baskonia per 84-92 en un duel en què els blaugrana van dominar amb petits avantatges. D'aquesta manera, els de Bartzokas es refan de l'última derrota a l'Eurolliga davant els vitorians. Així el Barça se situa a un sol triomf del lideratge de l'ACB, actualment en mans del Reial Madrid. Els locals Shane Larkin (20 de valoració), l'alemany Johannes Voigtmann (17) i Ilimane Diop, amb 14 punts sense error, van ser les armes del conjunt basc tot i ser insuficients per imposar-se als homes de Bartzokas. Per part blaugrana, el croata Ante Tomic, amb 21 punts i 5 rebots, i Tyrese Rice, amb 21 de valoració i una gran presència en el darrer període, van ser els més destacats. Un duel en què les defenses van prevaler sobre els atacs. El Barça en aquesta ocasió va saber controlar l'avantatge en el marcador i tancar un partit que tenia sota control.

Per la seva banda, la Penya es va imposar al Mora Banc Andorra en un partit vibrant que no es va decidir fins als darrers minuts i que va permetre als badalonins sumar el cinquè triomf del curs i situar-se a una derrota de la zona de descens, després de la derrota del Río Natura Monbus, si bé és el primer equip fora de la zona de perill.

El jove de 18 anys Dimitrijevic (9 punts, 6 rebots i 5 assistències en 12 minuts) va ser l'home més destacat del conjunt verd-i-negre. El partit es va decidir en els darrers tres minuts, en què els andorrans van veure com els errors constants en els llançaments els costava la derrota a Badalona.

Per la seva part, el Manresa va encaixar la quinzena derrota de la temporada al Nou Congost davant un rival directe en la lluita per la permanència com l'UCAM Múrcia (63-73) en un partit discret per part dels dos conjunts, però els errors dels del Bages en els moments decisius van pesar massa en aquest duel entre dos equips de la part baixa. El Manresa es manté cuer amb tres victòries.