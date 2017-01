Brugué condemna La Jonquera

La Jonquera continua sense acabar de reaccionar. Els d'Àxel Vizuete van caure ahir al camp de La Pobla Mafumet (2-1) en un partit que van decantar els dos gols del davanter de Bàscara, Roger Brugué. El duel va començar amb els locals dominant la possessió i arribant amb comoditat per totes dues bandes. En el minut 20, Iván Vidal va disposar d'una clara ocasió per obrir la llauna, però el seu xut va ser aturat per Toni Montero. Poc després (22'), va ser Pol Valentín, qui va fer lluir al porter fronterer per evitar el gol local. La Jonquera no trobava la manera d'aturar a una Pobla Mafumet que va trobar la seva recompensa en el minut 29, quan el davanter de Bàscara i exFigueres Roger Brugue, va introduir l'esfèrica al fons de la xarxa. Els de Vizuete van intentar reaccionar, i abans del descans (39') Aleix va tenir a la punta de les seves botes l'empat, però el porter local, molt atent, va saber resoldre sense problemes.

A la represa, la Pobla Mafumet va sortir per feina. En el minut 61, i després de diverses ocasions, de nou el figuerenc Roguer Brugué va fer el segon de La Pobla. Després d'una molt bona contra dirigida per Ojeda, el grana va assistir a Brugui, després de deixar enrere fins a tres defensors i al porter. El local tan sols va haver d'acompanyar la pilota per fer pujar el 2-0 a l'electrònic. Després de la diana, la Jonquera es va bolcar a l'atac, a la recerca de l'empat, però La Pobla va saber aguantar les envestides visitants. Uns minuts més tard, La Jonquera va escurçar distàncies. Va ser en el 73' quan l'àrbitre va xiular penal a favor de la Jonquera. Aleix Feixas que ahir va debutar amb La Jonquera després de deixar ara fa uns dies el Palamós es va estrenar transformant el penal i posant el 2-1. El gol va fer esperonar a l'equip d'Àxel Vizuete que va disposar de diverses ocasions, això sí, sense que cap d'aquestes acabés amb èxit, fet que hauria significat l'empat. Amb aquesta derrota, La Jonquera és setzè amb 24 punts després de 23 jornades -té pendent de jugar el derbi contra el Figueres suspès per la pluja- i continua a quatre punts del descens que marca el Castelldefels (20).