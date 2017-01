El camp de la Muntanyesa es torna a entravessar al Palamós

Nou Barris, nova derrota. L'estadi de la Muntanyesa no li prova al Palamós, és més, ja poden estar malament els locals que la història no canvia. La Muntanyesa portava tres derrotes consecutives i sense fer gols, però, això no va ser obstacle per als barcelonins davant el malefici que persegueix el degà cada vegada que visita aquest estadi. Comptant la derrota d'ahir, els últims cinc precedents en les visites dels gironins a Nou Barris es compten per derrotes. Els de Mármol van sortir amb les novetats de David Cano, Ayala i Àlex Cano, en detriment dels sancionats Sergio Garcia i Ivan Garcia, més Moha, que va ocupar un lloc a la banqueta. L'objectiu de trencar amb la malastrugança al camp de la Muntanyesa i fer bo el 4 a 3 del darrer partit contra el Cerdanyola no va poder ser per culpa d'un solitari gol del davanter local Montoro, abans del quart d'hora de la segona meitat.

La tercera derrota consecutiva a domicili i pel mateix marcador provoca que el Palamós baixi un esglaó a la classificació, ara és 8è, amb les places de descens que són a una distància considerable: 11 punts.

Els del Baix Empordà van sortir a mossegar, sense especular i a buscar la porteria de Joshua sense por, fruit d'això, els palamosins van disposar de bones ocasions en el primer temps, per exemple, dues de consecutives de Bonaventura (min.3) i Cornellà (min.4), aquest últim va estar a punt de fer un gol olímpic, però, la millor ocasió va ser per a l'africà Agi. El davanter del Palamós va etzibar un xut des de la frontal de l'àrea que el porter local va tenir problemes a rebutjar (min.35). La producció ofensiva dels de Toni Escudero va arribar amb ocasions d'Antonio Pérez, Rubén Giménez i Pedro Garcia, però, la mala punteria dels groc-i-negres, la bona defensa del Palamós i les bones intervencions de Manzano van fer que el matx arribés al descans amb empat a zero.

La segona meitat va començar amb una acció que hauria pogut canviar el desenvolupament del matx. Es portaven només 40 segons de partit, quan el davanter Agi, va rebre una pilota en profunditat. L'africà, fent gala de la seva velocitat i potència, es va plantar a l'interior de l'àrea, allà va superar en l'u contra u Joshua i quan el palamosí es disposava a marcar a plaer el 0 a 1, un defensa dels barcelonins va refusar la pilota a córner. Aquesta oportunitat desaprofitada va semblar acusar-la l'equip visitant perquè, poc després, la Muntanyesa no perdonaria a l'altra àrea. Una centrada de Dani Sánchez va ser rematada a l'interior de l'àrea per Montoro. El davanter local va ser més ràpid que la defensa palamosina i trencava davant els de Mármol una ratxa de tres partits sense marcar dels de Nou Barris (1-0, min.53). En la recta final del matx (82´), Oriol Ayala, va veure la segona groga, fet que va deixar el Palamós amb deu.