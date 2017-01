Federer supera Rafa Nadal en una històrica final a Austràlia

El veterà tennista suís Roger Federer va conquistar ahir el seu cinquè títol de l'Open d'Austràlia, el 18è Grand Slam de la seva carrera, després de superar en la final per 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 i 6- 3 Rafa Nadal.

En el quart duel entre aquests dos jugadors en el primer Grand Slam de la temporada, Federer es va prendre la revenja i va guanyar per primera vegada Nadal, el seu botxí a la final del 2009, i en les semifinals de 2012 i 2014, en tres hores i 36 minuts en el seu partit número 100 a Melbourne. També va tancar una pàgina negra, ja que el suís no guanyava Nadal en partits de Grand Slam des de fa deu anys, des de la final de Wimbledon de 2007.

Va ser un partit intens, tens i incert fins al final, perquè Nadal va estar molt a prop de la victòria, ja que després de trencar al seu rival en el primer joc del cinquè set, va disposar d'un avantatge de 3-1 i fins i tot una oportunitat per marcar el 4-2 amb el seu servei, però en comptes de picar la pilota amb la seva gran dreta, va canviar d'opinió i la va enviar a l'altra banda, en un cop que va fallar. I això ho va aprofitar a la perfecció Federer, que ja no va perdonar.

Nadal va salvar cinc pilotes de trencament en el vuitè joc, on hi va haver un fabulós intercanvi de 26 cops, però Federer li va robar el seu servei i al final va acabar guanyant els cinc últims cinc jocs, amb un final novel·lesc, ja que es va haver de recórrer a l'ull de falcó per desxifrar si el 20è ace de Fededer era bo. De fet, l'última de les reclamacions li va donar el punt que el va fer campió, un fet fins ara inèdit en les finals de Grand Slam i que li permetia tornar a triomfar per fi a Melbourne, després de set anys. Amb aquest triomf, Federer tornarà avui al Top-10 de l'ATP, com a desè, mentre que el tennista balear Rafa Nadal ocuparà el sisè lloc del rànquing.

El cinquè Open d'Austràlia és el 61è torneig en pista ràpida en el palmarès de Roger Federer, i el 89è de la seva extensa carrera. Després de la final, el suís va voler felicitar «aquest increïble competidor (Rafa Nadal), per la seva tornada increïble. El tennis és un esport dur i no hi ha empats. Si hi hagués empats, seria molt feliç de compartir-lo amb tu, Rafa», va sentenciar el tennista de Basilea.