El Figueres s'emporta el derbi i el Peralada segueix desorientat

A Vilatenim s´enfrontaven dos equips que necessitaven sumar els tres punts per canviar la petita ratxa negativa en la qual estaven immersos. A més, es tractava d´un derbi, un partit sempre intens i on la igualtat acostuma a ser un dels signes més evidents de l´enfrontament. I així va ser. El Figueres va remuntar el gol inicial de Coro, del Peralada, per sumar un triomf vital per no veure a prop el perill de la zona vermella de la classificació de Tercera Divisió.

Amb ganes i convicció de trencar la negativa ratxa de dues derrotes consecutives, el Peralada d´Arnau Sala, que ahir complia el primer dels dos partits de sanció que li va imposar la Federació, va sortir al terreny de joc de Vilatenim amb la intenció de fer mal al rival com més aviat millor. I ho va aconseguir. Al minut 9 de partit, David Corominas, màxim golejador de l´equip, va enviar al fins de la xarxa una centrada lateral amb una rematada des de l´interior de l´àrea per avançar a l´equip verd-i-blanc. Tot l´equip va dedicar el gol a Draman Konaré, lesionat de gravetat el passat cap de setmana en el partit contra el Vilassar.

Tot i el gol en contra, el Figueres no va tirar-se enrere, sinó que va buscar la porteria de Richi Paz, principalment amb xuts llunyans o amb accions a pilota parada. La velocitat de Ferrón i el toc de Ritxi Mercader amenaçaven la defensa d´un Peralada que, amb dificultats per enllaçar amb homes com Coro o Boniquet li va costar arribar a la porteria contrària amb la facilitat que ho aconseguia en jornades anteriors.

El partit va arribar al descans amb avantatge per la mínima del conjunt xampanyer però, al primer minut de la represa, el duel es va tornar a igualar. En la primera acció del segon temps, una molt bona combinació del Figueres va acabar amb la pilota morta a la frontal de l´àrea visitant perquè Ferrón, amb un fort xut, batés Richi Paz i posés les taules a l´electrònic de Vilatenim.

Amb aquesta diana, l´equip de Chicho va créixer i va passar a dominar el partit i a tenir bones ocasions per donar la volta al marcador. Moha, al minut 52 ho va intentar però la seva rematada la va atrapar Paz. Va ser un primer avís mentre el Peralada, també ho intentava mitjançant Keita, que no aconeguia trobar porteria en una rematada.

A poc més d´un quart d´hora per al final del partit, Toni Cunill va donar els tres punts a l´equip local. La seva rematada de cap tocava el travesser i botava posteriorment a dins la porteria. Per evitar qualsevol dubte de gol fantasma, Javi Revert va acabar d´empènyer la pilota al fons de la xarxa per culminar la remuntada en el derbi altempordanès. L´eufòria es va desbordar per a la Unió i el Peralada mantenia l´esperança de, com a mínim, empatar però el bon posicionament defensiu dels de Chicho van evitar qualsevol acció dels peraladencs, que encadenen la tercera derrota consecutiva.