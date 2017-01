Jacob King (Le Boulou) guanya la Cursa del Pa de Palafrugell

La Cursa del Pa de Palafrugell de caràcter social per a totes les categories del Campionat d'Hivern Carretera organitzada pel Club Ciclista Palafrugell amb un recorregut de 94 km i amb participants de diferents països, va passar per diferents poblacions del Baix Empordà com ara: Palamós, Calonge i la Bisbal. Jacob King, de la Catalunya Nord, es va proclamar brillant guanyador. A tres segons del ciclista del CC Le Boulou van entrar Corentin Navarro, Manuel del Río i Joel Nicolau. Per categories els guanyadors van ser: Jacob King, seguit de Corentin Navarro i Joel Nicolau en la categoria sub-23. En la categoria elit, el vencedor va ser Daniel Reyes, mentre Xavier Carreras i Martí Bosch van completar el podi. En

Master 30, el millor va ser Manuel del Río, seguit d'Hèctor Abad i de Christian Collados.