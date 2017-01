El judo femení a Girona creix de la mà de Fàtima Ribot

La trajectòria de l´Associació Girona Judo és coneguda sobretot pel seu primer equip masculí, un dels referents a Espanya i amb figures com la de Jaime, Jose Luis Salas o Fèlix Estartús, entre altres persones, que han permès canviar el judo a Girona. Tot i així, el judo femení està en ple creixement i al club ho noten clarament: «Abans es veia sobretot en els més petits, trobaves dues o tres nenes i la resta eren nens», assegura Fàtima Ribot.

La judoka gironina s´estrena aquesta temporada a l´Associació Girona Judo i ho fa com a entrenadora i preparadora, aportant la seva gran experiència en aquest àmbit. I més després d´haver competit tantes temporades a l´elit del judo femení, proclamant-se en set ocasions campiona d´Espanya en diferents categories. Ribot és una més de les figures que estan fent créixer el judo gironí, en aquest cas femení.

La professora de judo al grau universitari Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a l'Euses de Salt viu amb enorme satisfacció poder treballar amb la seva passió al mateix temps que forma joves judokes: «Soc una afortunada, m´agrada moltíssim poder treballar del que més m´apassiona i gaudir de judokes que van creixent, veure com els vas formant i van aprenent coses», això és impressionant.

Preguntada per quina és la tasca principal de l´entitat, afirma que l´objectiu és «sobretot formar i educar a través del judo i crear un equip on poder arribar potser a lliga nacional. Volem anar traient dones competidores, però també es busca que les judokes estiguin a gust i siguin felices fent el que fan. D´aquesta manera, esperem que cada vegada hi hagi més noies que vulguin fer un esport de contacte com el judo i s´eduquin amb ell», assegura Fàtima Ribot. De moment, el gran referent femení de l´entitat és Melanie Chisary, una jove i prometedora judoka, de 23 anys, que competeix en categoria sènior i que actualment lidera el rànquing espanyol, a més d´estar classificada pel Campionat d´Espanya.

També hi ha altres judokes joves competint com Clàudia Solà o Blanca Suárez, que asseguren una continuïtat en el creixement d´aquest esport a terres gironines. «Estem creixent de mica en mica, però està clar que tenir una figura com la de la Melanie, amb qui les més petites es poden reflectir, ens ajuda molt», afirma Ribot sobre la judoka de Casablanca.

Ara bé, la organització no és fàcil ja que l´Associació Girona Judo es troba repartit en cinc professors en dinou punts de Girona, amb el Pavelló de Fontajau com a referents però també al de Palau i Quart en ple creixement. Alhora, Girona-Judo es troba donant classes en diverses escoles, on els més petits poden iniciar-se en aquest esport.

Una modalitat que requereix moltes hores d´entrenament per competir a les categories més altes. Si bé en les judokes més joves és complicat entrenar moltes hores pels estudis, sempre que es pot es treballen entre 4 i 5 hores diàries.Fontajau és on es formen la gran part de les judokes que competeixen, ja que algunes només ho fan de manera esporàdica, si bé a partir de categoria infantil s´inicien en la competició. Sigui quina sigui la situació, des de l´Associació Girona Judo tenen clar que a través del judo les noies poden adquirir el respecte com a valor principal, tant als entrenadors com als companys. Alhora, aspectes com l´autocontrol i la solidaritat es treballen diàriament en un esport en alça als clubs gironins.