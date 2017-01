El Llagostera encadena la millor ratxa de la temporada amb tres jornades sense perdre

El Llagostera va encetar la segona volta perdent al camp de l'Espanyol B (2-0), una derrota que allargava a vuit els partits sense guanyar i situava els del Gironès dissetens, en zona de descens. A partir de la segona jornada de la segona volta, però, la situació ha canviat radicalment i ara amb dues victòries: 3 a 0 contra l'Ebre i el 2 a 1 davant l'Hércules, més l'empat a Morverde davant l'Atlètic Saguntí (1-1), fa que el Llagostera visqui el seu millor moment del curs amb 7 punts dels darrers 9 possibles. A més, la jornada ha estat positiva. Els d'Alsina sumen 28 punts, i es troben a 4 del descens -abans d'aquesta jornada a tres- que marca el Prat (24) i a tres -abans dos- de la plaça de promoció de descens que ocupa l'Hospitalet (25).

El tècnic del Llagostera, Oriol Alsina, tot i assegurar que «contra l'Hèrcules vam demostrar que podem guanyar a qui sigui», no es vol deixar endur per l'eufòria. Segons el maresmenc, encara no ha arribat el moment de mirar cap amunt perquè «la nostra lluita encara és la de la part baixa, la classificació és la que mana i ara mateix ens trobem en una situació delicada», va dir Alsina, respirant, això sí, un xic més tranquil perquè «gràcies a aquests darrers tres partits hem pogut sortir d'allà baix». Els tres partits consecutius sense perdre fan content el d'Arenys de Mar, però, de seguida es treu de la butxaca el calendari que els espera i envia un avís a navegants dient que «ara visitem un filial com el Vila-real B amb un Carlitos (ex-Olot) que és un dels millors puntes de la categoria i després ens ve un equip de play-off, com l'Alcoià, que serà molt difícil».



Manel Martínez, l'home clau

El màxim golejador del Llagostera, Manel Martínez, és oxigen pur per al cos tècnic llagosterenc perquè dels seus gols viu l'equip. El davanter barceloní cedit pel Girona suma 11 dianes i 10 d'aquestes les ha anotat en les darreres 15 jornades de lliga. El barceloní va tornar a ser decisiu contra l'Hèrcules obrint la llauna als 13 minuts, però, anteriorment, també ha anotat dianes decisives com contra l'Atlètic Saguntí (1-1), Hospitalet (1-1), València Mestalla (1-1) o Vila real B (2-2).