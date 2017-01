Mas destrossa l'Europa i l'Olot marxa disparat cap al títol de lliga

Jornada rodona per a l'Olot. Incontestable victòria al camp de l'Europa i tres punts més d'avantatge al capdavant de la Tercera Divisió. Els olotins poc més poden demanar d'aquesta jornada 23, en què han donat un gran cop d'autoritat a Gràcia, Barcelona, golejant sense pietat un rival que, tot i no fer una gran temporada, estava mirant cap amunt les últimes jornades. L'Olot i Marc Mas, principalment, es van encarregar de desnivellar un partit que es va posar molt a favor en dues accions consecutives al final de la primera meitat.

Amb la principal novetat de Tito Malagón a l'onze titular, l'Olot va saltar sobre el terreny de joc conscient de la importància dels punts i de la dificultat de l'enfrontament. De fet, l'Europa, que lluita per sortir de la zona més perillosa de la classificació, va portar el pes del partit durant la primera mitja hora, davant un Olot ben posicionat i buscant algun contraatac per avançar-se al marcador. Ginard va haver d'intervenir en dues accions aïllades del conjunt local fins que, just abans del descans, es van encadenar dues accions que van desnivellar gairebé definitivament l'enfrontament amb dos protagonistes principals: Marc Mas i Kike Sánchez. Al minut 43 i poc després d'un gol anul·lat a Escudero, Marc Mas va enviar al fons de la xarxa una pilota centrada per Kike i just un minut després, jugada pràcticament calcada perquè el davanter silenc anotés el segon gol pel seu equip i deixés molt ben encarada la victòria per als gironins.

La segona part començava amb un Europa conscient que havia d'anar a totes per aixecar el partit i l'Olot, amb una bona renda a l'electrònic, jugava amb més cap per mantenir un resultat que es va acabar ampliant considerablament. La sentència arribava encara abans de l'hora de partit, al minut 57, quan l'última incorporació de l'equip garrotxí, Tito Malagón, definia amb sang freda un u contra u davant Fer, el porter local.

El tercer gol va donar molta tranquil·litat a un Olot que no va patir en defensa i que tenia el duel totalment controlat. I en aquest control va tornar a erigir-se com el gran protagonista del partit, encara amb més fam de gol. Marc Mas va marcar el quart per als de la Garrotxa al minut 78 amb un gran cop de cap i dos minuts més tard, aconseguia la maneta amb un gran gol de volea amb la cama esquerra.

Contundent victòria que, juntament amb la derrota del Peralada a Figueres, permet a l'Olot escapar-se una mica més al capdavant de la Tercera Divisió, ja que ara disposa sis punts d'avantatge respecte al segon classificat, el Peralada. Els bons números a la classificació són en gran part gràcies als 16 partits que acumula l'equip sense conèixer la derrota. El proper cap de setmana, l'equip de Ramon Maria Calderé rebrà el Vilassar de Mar al Municipal d'Olot.



Segon pòquer de Marc Mas

Els quatre gols que va aconseguir ahir Marc Mas a Barcelona no és ni molt menys el rècord de la temporada. El gironí ja va aconseguir marcar quatre gols el passat 13 de novembre, quan ho va fer davant el Sabadell B a l'estadi olotí en la clara victòria del seu equip (5-0).

Aquell dia Marc Mas seguia amb la seva gran ratxa golejadora i ahir el davanter de l'Olot va seguir il·luminat i, a més, es comfirma com a màxim golejador de Tercera Divisió, amb 22 gols, 11 més que el segon màxim anotador, el peraladenc Coro. A més, Mas, a dia d'avui, ha aconseguit marcar més gols que sis equips de la lliga. Un autèntic depredador que segueix guiant el líder.