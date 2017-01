El Multiópticas CB Salt guanya el JAC Sants i es col·loca cinquè

El Multiópticas CB Salt va reafirmar una jornada més el seu bon estat de forma, sumant la quarta victòria consecutiva en imposar-se 58-67 a la pista del JAC Sants en el primer partit de la segona volta per als homes d'Oriol Verdés.

Un duel igualat com el de la primera volta disputat a Salt, que es va decidir a la pròrroga. Els gironins es van mostrar intensos des de l'inici del matx i això va permetre al Salt obtenir una renda de nou punts al final del primer quart. Amb l'absència de Nadal per motius mèdics i la presència d'Andreu Piqueras els gironins van poder mantenir-se per davant en el marcador al descans, tot i l'empenta del jove conjunt barceloní, que no es va rendir en cap moment. El resultat al descans era de 24-31 favorable als d'Oriol Verdés.

A la represa, el Multiópticas Salt va veure com el JAC Sants li causava més problemes i igualava encara més el duel (42-43) en els darrers sis minuts del tercer quart. Així doncs, el partit es decidiria en els darrers deu minuts de joc amb el duel de la primera volta en la memòria de molts. Els verd-i-negres van saber sobreposar-se en el darrer període i tornar a agafar una renda de deu punts que seria clau pel desenllaç del partit i evitaria el patiment en els darrers minuts. Un parcial de 16-24 en el quart període del matx va situar el Salt per davant en el marcador, fde manera que va sumar la vuitena victòria del curs en catorze jornades i la quarta consecutiva. «Hem sabut refer-nos dels sis minuts dolents del tercer quart. És un luxe estar on estem ara, però busquem allunyar-nos el màxim de la part baixa», va afirmar Oriol Verdés.

Els gironins es col·loquen cinquens, a dues victòries dels tres conjunts que comparteixen el lideratge, Calvià, Martorell i Menorca. Pel que fa al quart classificat, el Collblanc -a qui els saltencs van guanyar a principi d'aquest mes de gener per 73-71- es troba a tan sols un triomf. Aquesta setmana el Multiópticas CB Salt rebran la visita del CB Santfeliuenc en el matx corresponent a la jornada 15. Els de Sant Feliu de Llobregat, a una sola victòria dels saltencs, van guanyar 79-52 en el partit d'anada. «Nosaltres anirem a fer el nostre partit però sí que tenim present el partit d'anada. Ells tenen més pressió perquè busquen estar a la part alta de la classificació», assegura el tècnic del Multiópticas CB Salt.