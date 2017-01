El Barça defensa l'ús de la tecnologia per als àrbitres

El portaveu del Barcelona, Josep Vives, va defensar ahir l'ús de les tecnologies «per ajudar els àrbitres» en la presa de decisions i minimitzar, així, els errors com el de diumenge passat contra el Betis, en què l'àrbitre Alejandro Hernández Hernández no va concedir als blaugranes un «gol fantasma» que havia entrat més d'un metre a la porteria andalusa.

Aprofitant la presentació dels resultats de l'Observatori blaugrana ('Observatori blaugrana'), Vives va explicar que els dirigents de l'entitat han demanat els últims mesos a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i a la Lliga de Futbol Professional (LFP) l'aplicació de l'ús de la tecnologia en els arbitratges de les competicions espanyoles.

«El que està fent el club és donar la seva opinió amb la implementació tecnològica en una lliga com l'espanyola perquè situacions objectives com les d'ahir no es repeteixin i ajudin el futbol i l'arbitratge», va subratllar el portaveu del Barcelona.

En aquest sentit, va defensar la decisió del club de «no opinar» sobre els últims arbitratges que està patint el primer equip de futbol i va indicar que l'objectiu és «parlar amb les institucions i aplicar-ho d'una manera decidida i lògica» al futbol espanyol. «És una proposta que va en la mateixa direcció que s'ha implementat en altres lligues i hem demanat que s'implementi com més aviat millor. Això és el que pot fer el club, però la decisió no està en mans nostres», va recordar.

També va defensar que «la línia del club no és la vehemència» davant els errors com els de diumenge i va insistir que s'ha d'ajudar el col·lectiu arbitral per «minimitzar» errors com el del Benito Villamarín. «A Sevilla es va produir una casualitat. En el mateix moment que la pilota passava la línia de gol, es decidia la final de l'Open d'Austràlia amb l'ull de falcó. Si en un àmbit com el tennis passa, en el futbol també hauria de passar», va finalitzar Vives.

Després d'empatar el seu últim partit de Lliga (1-1), contra el Betis al Benito Villamarín, el Barcelona va començar a preparar ahir el partit d'anada de la semifinal de la Copa del Rei, que disputarà demà al Calderón, contra l'Atlètic de Madrid (21.00, Gol).

Al camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper es van entrenar tots els disponibles del primer equip al costat dels jugadors del Barça B Mújica, Marlon, Carbonell i Abeledo.

Els que van ser titulars a Sevilla es van exercitar, com és habitual l'endemà del partit, a un ritme inferior al de la resta dels seus companys. Els blaugranes tornaran a entrenar-se avui a les 11.00 hores. Després de la sessió, el tècnic del Barcelona, Luis Enrique Martínez, compareixerà en roda de premsa.