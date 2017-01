L'Uni Girona ja ha venut la meitat de l'aforament de Fontajau per a la Copa

A manca de dues setmanes perquè Fontajau aculli la Copa de bàsquet femení, l'Uni ja té adjudicades el cinquanta per cent de les cinc mil localitats del pavelló de Fontajau. Ahir al matí, en el darrer recompte, el club havia venut 1.700 abonaments per als tres dies (divendres, dissabte i diumenge) que afegides al paquet d'entrades que es queda la Federació Espanyola de Bàsquet, mig miler; a les jugadores dels dotze equips que jugaran la MiniCopa; i a altres compromisos del club i institucionals la meitat de l'aforament ja està venut o compromès. Amb l'antiga grada jove oberta i cadires a peu de pista, el pavelló de Fontajau pot arribar a superar, per poc, els 5.500 espectadors. Els abonaments per als tres dies (10-12 de febrer) es venen al pavelló de Fontajau o a través de la web especialitzada Koobin, per 15 euros (abonats Uni) o 28 (no socis).



Diumenge, a Palau i al migdia

La disputa a Fontajau del català de patinatge farà el que l'Uni-Canàries d'aquest diumenge es jugui a Palau-sacosta (12.00).