Maverick Viñales: «Em sento molt còmode amb la Yamaha»

Maverick Viñales, nou pilot de l'equip Yamaha, va declarar ahir que se sent «bé físicament i a la moto» després d'acabar en tercer lloc el primer dia de tests a Sepang (Malàisia). El pilot de Roses campió del món en Moto3 va assegurar que han estat «treballant molt dur» en la preparació per a la temporada i que, «honestament», està «sorprès amb el resultat». «Estem realitzant un dur treball aquests dies abans de poder estar preparats per realitzar una volta ràpida. Aquest treball serà realment útil per als pròxims tests», va dir Mack.

Casey Stoner, provador de Ducati, va ser el més ràpid a Sepang seguit de Dovizioso i de Viñales. Rossi i Márquez van ser vuitè i novè, amb Pedrosa i Lorenzo fora dels deus primers.