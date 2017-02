El Camp Nou té instal·lat l'Ull de Falcó per als partits de Lliga de Campions

Des de la fase de grups de la Lliga de Campions d'aquesta temporada el Camp Nou està preparat per utilitzar l'Ull de Falcó, la tecnologia que s'utilitza per determinar si una pilota ha traspassat completament la línia de gol. La tecnologia Hawk-Eye (Ull de Falcó) està basada en un sistema de set càmeres per porteria.

Aquest sistema permet avisar l'àrbitre del partit mitjançant una vibració i una imatge visual enviats al seu rellotge aproximadament un segon després que la pilota hagi traspassat la línia de meta. Aquesta tecnologia està instal·lada i validada per part de la UEFA des del mes d'agost. Un total de 14 càmeres, vuit en tribuna i sis a lateral, són les encarregades de determinar si hi ha hagut gol o no en els partits europeus que es juguen al Camp Nou. I també s'utilitza en els estadis de la resta d'equips que estan participant aquesta campanya en la màxima competició continental.

L'Ull de Falcó no ha hagut d'utilitzar-se en cap dels partits europeus que el Barça ha disputat aquesta temporada. Cal recordar que la UEFA ja va utilitzar la tecnologia en les últimes finals de la Lliga de Campions, la Lliga Europa i la Supercopa d'Europa, així com en l'Eurocopa de França i en el Mundial femení del 2015.