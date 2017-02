Fontajau té el ple assegurat en el català de grups de xou de dissabte

Fontajau acull aquest cap de setmana el campionat de Catalunya de grups de xou, amb el ple assegurat per la jornada de dissabte, amb la competició de grans i juvenils. Segons han confirmat fonts de la Federació Catalana de patinatge, la previsió és que s'arribi als 5.000 espectadors, fet pel qual s'ha sol·licitat a l'Ajuntament que s'obri la grada jove. Les localitats, que es poden adquirir anticipadament per internet, estan a punt d'exhaurir-se. Per la jornada de l'endemà, amb els campionats de quartets i petits, s'espera mitja entrada al pavelló, amb unes 2.500 persones.

El patinatge gironí tindrà una amplíssima representació en aquest campionat de Catalunya, amb un total de 19 grups, cinc en juvenils, cinc més en grans i quartets, i quatre en petits. Un dels grans atractius de la competició serà assistir al nou duel entre el CPA Olot i el CPA Girona, actuals campió i subcampió del món, i que ja es van veure les cares en el territorial gironí, amb victòria garrotxina. Sóc innocent va superar l'Esclaus de la riquesa del CPA Girona, i el CPA Figueres amb El joc de Cupido, va completar el podi en la categoria de grans.

El català de Girona posarà en joc els bitllets per al campionat d'Espanya, pas previ en el camí cap a l'Europeu i el Mundial. La competició d'aquest cap de setmana reunirà centenars de patinadors i es podrà veure per televisió a través de la Xarxa (dissabte, 20.00). Amb Fontajau ocupat, l'Spar Citylift Girona haurà d'exiliar-se diumenge a Palau per jugar el seu partit de Lliga contra el Gran Canària (12.00), abans de tornar a l'Eurocup, i de la Copa de la Reina.