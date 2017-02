Gran nit de Copa al Calderón

L'estadi Vicente Calderón obre aquesta nit (21.00, Gol TV) una enorme eliminatòria de semifinals de la Copa del Rei, l'enèsim desafiament entre l'Atlètic de Madrid i el Barcelona, una prova de vitalitat, un enfrontament potent i vibrant i un repte entre Antoine Griezmann i Lionel Messi, Neymar i Luis Suárez. Un partit amb majúscules, repetit fins a divuit vegades els últims cinc anys en tots els tornejos i per tots els títols, en la Lliga, en la Supercopa d'Espanya, en la Lliga de Campions i en la Copa del Rei, en què ara es creuen per una plaça a la final, amb l'anada a Madrid i la tornada, dimarts, al Camp Nou.

Ni tan sols els dubtes i la irregularitat que ha ofert l'Atlètic durant els últims tres mesos i ha patit el Barcelona en moments puntuals del curs redueixen l'atractiu, l'interès i el nivell d'un xoc que enfronta els dos últims campions de Lliga, dos candidats en la Lliga de Campions i dos equips guanyadors. L'eliminatòria exigeix la millor versió dels dos conjunts, dolguts pels seus dos últims empats a la Lliga, l'Atlètic amb un partit horrorós contra l'Alabès (0-0) i el Barcelona amb una igualada sota polèmica, pel gol no concedit al club blaugrana, contra el Betis.

Perquè el duel d'anada al Vicente Calderón, tot i que encara quedin per endavant els 90 minuts de la tornada al Camp Nou, no admet lapsus ni concessions. Hi ha una final en joc, una exigència per als dos equips, dissenyats per lluitar per tot i contra qualsevol rival sense excuses, per molt que el seu moment actual no sigui el millor. Ho anhela, ho persegueix i ho necessita l'Atlètic des de finals d'octubre, quan va passar de l'equip que liderava la Lliga, guanyava amb rotunditat i provocava admiració, a ser un conjunt indefinit i vulnerable, sostingut en aquest 2017 per Griezmann, el seu poder a dalt i més resultats que joc, encara en recomposició.

El Barcelona arriba al duel sense Andrés Iniesta ni Sergio Busquets i després d'un partit complicat al Benito Villamarín, un partit presidit pel seu mal joc, però també per un error arbitral que ha posat sobre la taula la necessitat d'utilitzar la tecnologia per acabar amb els gols fantasma en el futbol espanyol. Fins al partit contra el Betis, el Barça portava una gran ratxa. Victòries en Copa a Anoeta, eliminatòria superada amb remuntada contra l'Athletic i golejades a Eibar i a contra el Las Palmas, però a Sevilla tot va caure.

Va oferir l'equip català un rendiment molt per sota de les seves prestacions, fins al punt que va permetre que s'avancessin els verd-i-blancs i només van reaccionar en el quart d'hora final.

Es va notar durant molts minuts la baixa de Sergio Busquets i tot es va mig arreglar per als blaugranes amb el canvi de sistema, la disposició d'un doble pivot i un dibuix en 4-2-3-1. No s'espera que torni a repetir aquest sistema Luis Enrique. Sense Iniesta ni Busquets, el tècnic tornarà a situar Javier Mascherano com a mig centre i és que Ivan Rakitic no està donant la talla en aquesta posició.

A més de les baixes d'Iniesta i Busquets, tampoc no viatjarà a Madrid Lucas Digne. Per contra, Rafinha Alcántara, absent en els últims partits, ha rebut l'alta mèdica. Luis Enrique posarà en joc Piqué i Umtiti com a centrals. Per l'esquerra jugarà Alba i tot apunta que serà Sergi Roberto qui jugui com a carriler per la dreta. Mascherano i Denis Suárez tenen un lloc segur, mentre que Arda Turan, Rakitic i André Gomes es disputarien la tercera plaça. En atac no hi ha dubte: el trident Messi, Neymar, Suárez serà titular.