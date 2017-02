El Llagostera incorpora el porter Jon Ander i deixa Ratti sense fitxa

El mercat d'hivern es va tancar ahir per al Llagostera amb l'arribada del porter sub-23 Jon Ander Felipe, cedit per l'Eibar, la sortida de Robert Simón rumb al Sant Andreu de Tercera Divisió, i la decisió de deixar sense fitxa Nico Ratti. Tot i això, el porter, que de moment no ha arribat a un acord per rescindir el contracte, se seguirà entrenant amb l'equip. En total els blaugrana han tancat cinc reforços en aquesta finestra de contractació: Pitu (Pune City), Chica (sense equip després de jugar al Valladolid el curs passat), Fuster (Ponferradina), Gavilán (Eldenc) i Jon Ander (UD Logronyès, on jugava cedit per l'Eibar).

Oriol Alsina, entrenador i director esportiu del Llagostera, va mostrar-se molt satisfet dels reforços que ha dut a l'equip. Segons ell «dins les nostres possibilitats, hem aprofitat el mercat d'hivern per dur jugadors que ens aportaran molt i que, juntament amb la gent que ja tenim, ens fan sortir reforçats». Tot i això, però, Alsina no vol sentir a parlar de mirar gaire amunt a la classificació. De moment, el tècnic manté que «la nostra aspiració de ser sortir de baix i, tal i com estem, l'aspiració ha de ser no baixar».

Sobre l'últim fitxatge, el porter Jon Ander, Oriol Alsina va explicar que «és un porter sub-23 de moltes garanties, que la temporada passada va jugar una desena de partits a Segona A amb el filial de l'Athletic». Jon Ander té 21 anys i aquesta temporada ha disputat dos partits de lliga i un de Copa amb la UD Logronyès, on l'Eibar, que el va fitxar l'estiu passat, el tenia a préstec. El nou jugador del Llagostera havia militat a Lezama des dels 10 anys. El curs passat va compartir la porteria del Bilbao Athletic amb l'internacional sub-21 Álex Remiro. Un dels partits que va disputar va ser a Montilivi, amb victòria per al Girona (2-1). «Ve per competir per la titularitat amb Moragón i Pol», va destacar el preparador.

Els blaugrana ja estan centrats en el partit d'aquest dissabte al camp del Vila-real B, on intentaran donar continuïtat a la victòria de l'anterior jornada contra l'Hèrcules. Les properes jornades acabaran de determinar si el Llagostera pot aspirar a intentar atrapar els llocs de dalt o si la seva lluita serà, efectivament, per salvar-se.