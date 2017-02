El Peralada es reforça amb Ernest Forgas (Prat) però perd Keita (Saguntí)

El Peralada va viure una última jornada de mercat d'hivern prou moguda. La intenció del filial del Girona era tancar l'arribada d'un davanter centre que suplís la baixa del lesionat de gravetat Draman Konaré. L'objectiu, Ernest Forgas, era clar des de feia dies i dilluns a la tarda es va concretar. El davanter barceloní va rescindir a la nit amb el Prat i ahir al migdia ja era a les oficines de Montilivi signant el contracte que l'unirà amb el Girona per una temporada i mitja. Forgas és un davanter de 23 anys corpulent (1,89) i el perfil de jugador que cercava Ivan Hammouch, el secretari tècnic del Peralada.Nascut a Vilafranca del Penedès, Forgas va arribar a tastar la Segona Divisió A amb el Sabadell (14-15). Després de deixar el conjunt vallesà, havia fitxat aquest estiu pel Prat, amb qui no estava sent titular. La proposta del Girona de jugar amb el Peralada l'ha convençut. Forgas és el quart exjugador del Sabadell, després de Manel Martínez (cedit al Llagostera), Estellés i Cesc Clotet, que fitxa pel Girona.

Si l'alta de Forgas estava prevista, la sortida de Keita, no tant. El davanter guineà, de 22 anys, va demanar la baixa voluntàriament al Peralada (16 partits i 8 gols) per signar per l'Atlètic Saguntí, de Segona B.