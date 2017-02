La final de la Copa de la Reina a Fontajau es jugarà a les 20.30

La Federació Espanyola de Bàsquet va fer públic ahir una de les gran incògnites que quedaven al voltant de la Copa que es jugarà la setmana vinent a Fontajau: l'horari de la final. El partit pel títol serà a dos quarts de nou del vespre del diumenge. El partit serà ofert en directe per Teledeporte i Esport 3 (en aquest cas només si l'Uni arriba a la final).

Un acord per a la producció del senyal entre Esport3 i Televisió de Girona permetrà que els sis partits de la competició es vegin en directe per televisió. Eliminatòries prèvies del divendres 10 de febrer: Araski-Ferrol (18.45, TV Girona) i Gernika-Al-Qázeres (21.00, TDP i TV Girona); semifinals del dissabte 11: Spar Citylift Girona- guanyador Araski-Ferrol (19.00, Esport 3 i TV Galícia si hi ha Ferrol); Perfumerías Avenida-guanyador Gernika-Al-Qázeres (21.15, TD); i final diumenge 12 (20.30, TDP, Esport3 en cas que hi hagi Uni i TVG en cas que es classifiqués Ferrol).