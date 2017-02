El Lloret s'enfrontarà al potent Liceo en els quarts de final de la Copa del Rei

El Lloret s'enfrontarà al potent Liceo de la Corunya a la Copa del Rei d'hoquei patins després del sorteig celebrat ahir al matí a Alcobendas, seu de la competició entre el 23 i el 26 de febrer. A l'OK Lliga, els gallecs ocupen la quarta posició rere Barça, Reus i Vic; mentre que el Lloret és novè després de la seva última derrota contra l'Alcobendas. El dijous 23 de febrer es jugaran els dos primers quarts de final: Vic-Vendrell i Reus-Alcobendas; i l'endemà, divendres, serà el torn per als duels Liceo-Lloret i Barça-Voltregà.

«Gaudirem de l'ambient de la Copa, una experiència que molts dels meus jugadors viuran per primera vegada en la seva carrera», explicava ahir el tècnic dels lloretencs, Manolo Barceló, que és conscient que serà molt complicat eliminar el Liceo en aquesta eliminatòria de quarts de final tot i que recordar que «en el partit de lliga no ens van passar per sobre en cap moment»

El Barcelona Lassa, vigent campió de lliga i Copa, i actual líder de la competició lliguera, és el clar candidat al títol. El seu rival en quarts de final, Voltregà, va cinquè a la lliga.

En semifinals, el guanyador del Barça-Voltregà s'enfrontarà al vencedor del Liceo-Lloret; i per l'altre costat del quadre aniran Vic, Vendrell, Reus i Alcobendas.