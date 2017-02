La Minicopa mobilitzarà 200 jugadores i entrenadors a Girona, Sarrià i Sant Julià

La Minicopa de bàsquet femení, que disputaran 12 equips infantils en paral·lel a la Copa de la Reina de Girona, entre el 10 i el 12 de febrer, mobilitzarà 200 jugadores i tècnics, segons han explicat aquest matí els representants de l'Uni en l'acte de presentació oficial a la sala Carles Rahola de l'edifici de la Generalitat. Segons Josep Maria Santiago la convocatòria ha sigut un èxit perquè "d'entrada només havien de jugar el torneig els sis equips classificats per la Copa de la Reina i al final la demanda ha estat tant alta que vindran 12 dels 13 equips infantils que tenen els clubs de la Lliga Femenina". Només faltaran el Perfumerías Avenida, que va declinar l'oferta, i el Bembibre, que no disposa d'infantil.

Els partits es disputaran als pavellons de Sarrià, Sant Julià de Ramis, Pont Major (Girona) i Fontajau, seu de la final i del partit pel tercer i quart lloc. El sistema de competició ha dividit els 12 equips participants en 3 grups de 4. Després de jugar-se les tres lliguetes es farà una classificació única, de l'1 al 12. Els quatre primers passaran a semifinals (primer-quart, segon-tercer), mentre que la resta jugaran per la posició final cinquè-sisè, setè-vuitè, novè-desè i onzè-dotzè. La final es jugarà diumenge 12 de febrer a Fontajau a les 12.30.

El calendari de competició i les seus és el següent:

GRUP A (PAVELLÓ DE SARRIÀ DE TER)

GERNIKA

CAMPUS PROMETE

CAJA RURAL

CITYLIFT GEiEG UNI GIRONA

DIVENDRES 09:30 GERNIKA KESB – CAMPUS PROMETE

DIVENDRES 11:00 CAJA RURAL – CITYLIFT GEiEG UNI GIRONA

DIVENDRES 14:30 GERNIKA KESB – CAJA RURAL

DIVENDRES 16:00 CAMPUS PROMETE – CITYLIFT GEiEG UNI GIRONA

DISSABTE 09:30 GERNIKA KESB – CITYLIFT GEiEG UNI GIRONA

DISSABTE 11:00 CAMPUS PROMETE – CAJA RURAL

GRUP B ( PAVELLÓ DE SANT JULIÀ DE RAMIS)

ARASKI

MANN FILTER STADIUM CASABLANCA

CD CREF ¡HOLA! MADRID

CB AL-QAZERES ADC

DIVENDRES 09:30 ARASKI – STADIUM CASABLANCA

DIVENDRES 11:00 CD CREF ¡HOLA! MADRID – CB AL-QAZERES ADC

DIVENDRES 14:30 ARASKI – CD CREF ¡HOLA! MADRID

DIVENDRES 16:00 STADIUM CASABLANCA – CB AL-QAZERES ADC

DISSABTE 09:30 ARASKI – CB AL-QAZERES ADC

DISSABTE 11:00 STADIUM CASABLANCA– CD CREF ¡HOLA! MADRID

GRUP C (PAVELLÓ DE PONT MAJOR DE GIRONA)

SEDIS ESQUITX

SPAR GRAN CANARIA

IDK EASO SBT

STAR CENTER UNI FERROL

DIVENDRES 09:30 SEDIS ESQUITX – SPAR GRAN CANARIA

DIVENDRES 11:00 IDK EASO SBT – STAR CENTER UNI FERROL

DIVENDRES 14:30 SEDIS ESQUITX– IDK EASO SBT

DIVENDRES 16:00 SPAR GRAN CANARIA – STAR CENTER UNI FERROL

DISSABTE 09:30 SEDIS ESQUITX – STAR CENTER UNI FERROL

DISSABTE 11:00 SPAR GRAN CANARIA – IDK EASO SBT

SEMIFINALS

SEMIFINAL 1 DISSABTE 14:30 (PAVELLÓ DE SARRIÀ DE TER)

SEMIFINAL 2 DISSABTE 16:00 (PAVELLÓ DE SARRIÀ DE TER)

FINALS

PARTIT PEL 5È I 6È LLOC DISSABTE 16:00 (PAVELLÓ DE SANT JULIÀ DE RAMIS)

PARTIT PEL 7È I 8È LLOC DISSABTE 14:30 (PAVELLÓ DE SANT JULIÀ DE RAMIS)

PARTIT PEL 9È I 10È LLOC DISSABTE 16:00 (PAVELLÓ DE PONT MAJOR DE GIRONA)

PARTIT PEL 11È I 12È LLOC DISSABTE 14:30 (PAVELLÓ DE PONT MAJOR DE GIRONA)

3R I 4T LLOC DIUMENGE 11:00 (PISTA D´ESCALFAMENT PAVELLÓ DE GIRONA-FONTAJAU)

FINAL DIUMENGE 12:30 (PISTA CENTRAL PAVELLÓ DE GIRONA-FONTAJAU)