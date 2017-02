La il·lusió de guanyar una final a Fontajau

Les joves jugadores del Citylift GEiEG Uni Girona infantil no han disputat, encara, mai, cap final. Nascudes el 2003, tenen entre 12 i 13 anys i des que van saber que la Minicopa paral·lela a la Copa de la Reina es feia realitat, no han deixat de somiar. S´hi veuen, i més aquest cop, aquesta primera vegada, que el títol es juga a casa. A Fontajau. On s´entrenen habitualment tot i disputar els partits de la màxima divisió catalana infantil al GEiEG de Sant Narcís; allà on veuen treballar les seves ídols, les jugadores del primer equip, a les quals animen des de la grada els dies de partit; la data marcada en vermell és el diumenge 12 de febrer al migdia, però abans caldrà fer un bon paper en els partits previs.

Eloy Acedo, l´entrenador d´un grup ampli i especialment il·lusionat, no amaga que les noies «estan una mica nervioses des de fa setmanes, quan es va confirmar que la Minicopa tirava endavant. Els fa molta gràcia poder jugar una final a la pista central de Fontajau, que coneixen dels entrenaments». El Citylift GEiEG Uni Girona és ara mateix quart del grup 1 del nivell A-1 infantil, la màxima divisió catalana en aquesta categoria i segons Acedo, hi ha opcions reals de fer un bon paper a la Minicopa: «Mai hem competit en un torneig així. L´objectiu és que les noies s´ho passin bé, però tindrem les nostres opcions per arribar, almenys, a les semifinals, i a partir d´allà veure a què més podem aspirar». Tot i el desconeixement del potencial dels rivals, Stadium Casablanca, Gran Canària i Easo semblen, de sortida, els principals candidats.

La Minicopa es va presentar oficialment ahir a la sala Carles Rahola de l´edifici de la Generalitat a Girona. La competició paral·lela a la Copa de la Reina mobilitzarà unes 200 jugadores i tècnics de 12 dels 13 clubs de la Lliga Femenina que tenen equip infantil. L´única absència, per voluntat pròpia, ha estat la del Perfumerías Avenida. El Bembibre no hi participa perquè no disposa d´equip en aquesta categoria. D´entrada la Minicopa havia d´estar oberta als sis clubs classificats per la Copa de la Reina, però la gran resposta que va obtenir la convocatòria va acabar obligant l´Uni, el gran impulsor, a convidar tots els equips interessats.

El Citylift GEiEG Uni Girona competirà al grup A en la fase prèvia al costat del Gernika, el Campus Promete i el Caja Rural de Zamora, precisament, el primer rival divendres 10 a Sarrià. Hi ha tres grups de quatre equips que faran una lligueta de tots contra tots. Al final s´establirà una classificació única de l´u al dotze. Els quatre primers passaran a les semifinals de dissabte, mentre que la resta jugaran cinquè contra sisè, setè contra vuitè, novè contra desè i onzè contra dotzè, per determinar la posició final. El títol es posarà en joc el diumenge 12 (12.30) a Fontajau. I allà hi volen ser les gironines, i no pas per animar des de la grada.