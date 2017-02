El Trail Rocacorba ofereix un cartell ple d'estrelles

Repetint la tònica dels darrers anys, el Trail Rocacorba inaugurarà una nova temporada de trailrunning. Serà aquest diumenge, 5 de febrer, a Canet d'Adri quan un miler de participants disputin la primera de les curses que Klassmark té programades per un 2017 ple de reptes. La cursa manté el format de la darrera edició; tres recorreguts que coronen el santuari de Rocacorba i la presència de molts dels millors corredors de Catalunya que han tornat a triar aquest escenari per donar la benvinguda a la competició. Núria Picas, Gerard Morales o Pau Bartoló prendran alguna de les sortides de la sisena edició del Trail.

Els participants més matiners seran els de la Marató per equips. Un format, s'ha de córrer amb parelles, que ha tornat a cridar l'atenció de gran part dels corredors importants. Arrencarà a les vuit, i per endavant, 38 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell positiu on, a part del cim de Rocacorba, hauran de coronar el Golany o els Velers. Núria Picas (BUFF Pro Team) buscarà repetir la victòria, entre els equips mixtos, assolida l'any passat. Aquest cop ho farà de la mà de Pau Zamora (BUFF).

Una hora més tard, a les nou, serà el torn de la distància més ràpida del dia. L'Express proposa un itinerari de 21 quilòmetres i 800 metres de desnivell positiu, un puja i baixa al santuari de Rocacorba molt atractiu per als corredors. Ernest Ausiró i Sheila Avilés, flamants fitxatges del BUFF Pro Team, es postulen com a clars candidats a la victòria final.

A les deu del matí arriba un dels plats forts, el Trail. Aquesta prova ha estat la distància predilecta per gran part dels corredors des de la primera edició de la cursa. Entre ells un Gerard Morales que defensarà la corona obtinguda l'any passat, i ho farà com a campió d'Espanya d'Ultratrail. Per endavant, 31 quilòmetres i 1800 metres de desnivell positiu.