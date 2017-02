Zanetti i Akrong debuten amb el Palamós en un amistós a l'Ametlla

El Palamós va imposar-se amb claredat per 0-8 en la visita que va fer en motiu de la Festa de la Candelera a l'Ametlla de Mar. El parti va servir per veure el debut dels dos nous fitxatges del Palamós, els defenses Nico Zanetti i Jacob Akrong que ahir, juntament amb un grapat de juvenils, van estrenar-se amb els seus primers minuts amb la samarreta del degà. Els golejadors del partit van ser Marc Medina (2), Agi, Àlex Cano, Xavi, Llorens, Nico i Serramitja. El duel va servir també per homenatjar els exjugadors del Palamós Francisco i Salvador Comas.