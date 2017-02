L'entrenador barceloní ha guanyat els últims sis partits contra el Girona

Les comarques gironines no són territori desconegut per a Paco Herrera. El tècnic barceloní té un germà que viu a Palamós i per això sol tenir tirada cap a Girona. Demà hi serà per motius professionals perquè el seu Valladolid té a Montilivi l'oportunitat d'acostar-se als llocs de play-off d'ascens i, de passada fer mal a un rival directe com el Girona en aquesta lluita per pujar. La visita de Paco Herrera a l'estadi suposa sense cap mena de dubte una amenaça molt seriosa. El barceloní és un tècnic contrastat i amb dos ascensos a Primera els últims anys (Celta i Las Palmas) però a banda de la seva qualitat com a entrenador, els números demostren que Montilivi i el Girona són la seva víctima preferida. O el que és el mateix, té la mida presa al conjunt blanc-i-vermell. Herrera s'ha enfrontat deu vegades contra el Girona, amb un balanç clarament contrari als interessos del conjunt gironí: 7 derrotes, un empats i dues victòries.

Molt ha plogut ja des que el Girona va aconseguir les seves dues úniques victòries contra Paco Hererra. La primera va ser a Castelló (1-2) i va ser vital per encarrilar la salvació del curs 2008-09, en el debut de Javi Salamero a la banqueta. Del segon i últim triomf gironí contra Herrera també fa temps. Va ser el curs 10-11 a Balaídos, en un 0-4 que va tornar a il·lusionar l'afició amb el play-off d'ascens. Entremig, un empat a Montilivi (1-1) el 10-11 i una derrota al camp del Vila-real B (2-0).

A partir de la temporada 2011-12, va començar la dictadura d'Herrera contra el Girona. Amb el Celta s'imposaria a Balaídos (2-0) i a Montilivi (0-1). Ja el curs següent (13-14) a la banqueta del Saragossa també superaria el Girona de Ricardo Rodríguez (1-0). Amb el Las Palmas, el curs 14-15, tampoc va donar opcions als blanc-i-vermells, als quals es van imposar (1-2) a Montilivi i 2-0 a Gran Canària. L'últim enfrontament va ser a la primera volta al José Zorrilla, amb una nova derrota blanc-i-vermella (2-1).

Com a jugador, quatre gols

Per si fos poc, en la seva etapa com a jugador, Herrera també va fer la guitza al Girona, amb les samarretes del Llevant i del Badajoz. Era la temporada 1977-78, a Segona B, quan el barceloní va fer dos gols en el 3-0 al Ciutat de València. En el partit a Montilivi però, Herrera va saber què és perdre a Montilivi per primer cop. Amb el Badajoz dues temporades més tard (79-80) també a Segona B, Herrera va igualar, tot solet en cinc minuts, el 2-0 que Vila i Carbonell havien avançat els gironins. Tot i això, Vila desferia l'empat a la segona part i donaria la victòria al Girona (3-2).