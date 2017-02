Només hi ha una manera de mirar a dalt

El 2017 sembla que prova al Llagostera. Tot i la derrota amb l'Espanyol B per encetar l'any, l'equip blaugrana encadena tres jornades sense perdre (dues victòries i un empat). Perquè la quarta sigui possible, no val a badar. Primer, perquè el precipici del descens és molt més a prop (3 punts) que no pas el somni del play-off (11). I segon, perquè el rival d'aquesta tarda és dels que imposen. Un Vila-real B que posarà a prova el bon moment dels d'Oriol Alsina, a qui els espera un test d'alçada en un camp, el Miniestadi, on fa dues setmanes va caure el líder Barça B, i on els de Paco López han enllaçat tres victòries de manera consecutiva.

Ara fa una volta, tots dos equips empataven (2-2) en el que va ser l'inici golejador de Manel Martínez, pitxitxi del Llagostera i qui ja s'enfila ara fins als 11 gols. Precisament, avui serà interessant veure el duel entre dos dels màxims anotadors de la categoria: el mateix Manel es veurà les cares amb Carlos Martínez. L'ex de l'Olot en suma 14 i és el segon màxim artiller de la categoria.

Amb el reguitzell d'altes i baixes finalitzat, per aquest duel el tècnic Oriol Alsina no pot comptar amb els lesionats Rodri i Manu Gavilán, ni tampoc amb Diego Jiménez, sancionat. En canvi, recupera el davanter Rafa Jordà després de deixar enrera uns problemes musculars. Una de les cares noves d'aquest mercat d'hivern, el saltenc Pitu Comadevall, podria estrenar-se aquesta tarda amb la samarreta blaugrana. Ja té tots els papers en regla i està a disposició del cos tècnic, tot esperant seguir els passos de Chica, Gavilán i Raúl Fuster, els altres fitxatges d'aquest gener que ja han debutat. Més difícil és que tingui minuts el nou porter Jon Ander, cedit per l'Eibar.

Els gironins esperen trencar aquesta tarda la malastrugança que els persegueixen amb els filials perquè han perdut als camps de l'Espanyol B (2-0), Mallorca B (4-0), Atlètic Llevant (2-0), mentre que el Barça B es va endur els tres punts de Palamós (0-2)



Una situació «delicada»

Tot i la bona ratxa de resultats, Oriol Alsina aposta per ser prudent i recorda que «la classificació és la que mana. Aquesta ens diu que la nostra lluita és per sortir de baix. Portem bons resultats, però la nostra situació és delicada». Argumenta també que «en aquesta categoria tots els partits són complicats» i que el del Vila-real B no en serà uan excepció: «És un filial amb jugadors de màxim nivell. A més, compta amb Carlos Martínez, un dels millors davanters de la categoria. Espero un partit complicat i un calendari immediat d'allò més difícil. Haurem de sortir al 120 per cent. Amb els fitxatges, ens veiem capaços de tot».