El Barça es posa a prova a la Lliga Endesa contra el Bilbao al Palau

El Barça de bàsquet rep avui la visita del Bilbao Basket al Palau (12.30, Movistar+) en un duel de necessitats novament per als de Bartzokas, que busquen refer-se de la derrota a l'Eurolliga davant el Zalgiris. Els bascos, novens, busquen entrar al play-off i mai són un rival còmode per als blaugranes. Per la seva part, el Joventut de Badalona visita la pista de l'Iberostar Tenerife, flamant segon classificat i que està registrant una gran temporada. Els verd-i-negres buscaran donar la sorpresa obtenint la sisena victòria del curs, en un any molt complicat que els té abocats a la zona baixa.