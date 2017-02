El Bordils cau a Torrelavega

El Bordils va caure per un ajustat 22-21 en un partit marcat per la gran igualtat entre els dos conjunts. Els de Pau Campos no van deixar de creure en la victòria davant un dels equips de la zona mitjana de la classificació i que no va posar les coses fàcils als gironins. Els de Pau Campos van anar per davant en el marcador a la primera meitat fins al minut 15, amb una renda màxima de tres dianes que arribava amb el 6-9 a l´equador de la primera meitat. Just a partir d´aquest moment, els locals van despertar i amb un parcial de 4-1 van situar de nou l´empat al marcador a deu minuts per al descans. No tan sols van aconseguir igualar el duel, sinó que també van poder capgirar del tot el marcador situant-se un gol per davant i controlant la situació. Una renda que els locals van poder ampliar a dos gols just abans del descans, de manera que al pas per vestidors el resultat era de 13-11 i amb Josep Reixach com a màxim golejador del Bordils en aquell moment amb tres dianes.

En els primers minuts de la segona part era el Torrelavega qui dominava amb un gol de renda, fins que el Bordils va poder donar la volta. Un gol d´Oriol Márquez empatava el duel 15-15, però seria Enric Pedraza qui situaria els de Pau Campos per davant. Els gironins vivien els seus millors moments sobre la pista del Torrelavega i augmentaven fins a dos els gols de diferència (16-18) a set minuts per al final. En aquests dar­rers minuts, els locals van estar més encertats i dominaven el marcador per dos gols (21-19) a poc més de dos minuts per al final. L´equip gironí va tornar a reaccionar, arribant a fer el 21-21. Dues decisions arbitrals polèmiques van condicionar les possiblitats del Bordils de puntuar i a mig minut del final els locals feien el 22-21 definitiu. Aquesta derrota deixa els gironins en zona de descens després de les victòries de Còrdova i el Nava contra Zamora i Palma del Río.