Derrota del Bisbal Bàsquet a la pista del CN Sabadell, fins ara el cuer

El Bisbal Bàsquet va caure en la seva visita a la pista del cuer de la categoria, el Club Natació Sabadell per 66-56. Un partit igualat entre els dos equips i en què el marcador reflectia un 49-49 a final del tercer període i deixava tot per decidir en el darrer quart. Els de Joan Ferrer tenien el triomf a tocar a menys de tres minuts del final, però els gironins no van poder aconseguir un triomf clau per a la permanència. El conjunt de Sabadell se situa a dos triomfs.