El fons d'armari del Barça goleja l'Athletic

Cinc xuts a porteria, tres gols. Així va tombar ahir el Barça (3-0) l'Athletic Club, que va fer una molt bona primera part en un escenari tan complicat com el Camp Nou però no es va trobar encertat a l´àrea de Ter Stegen quan el resultat encara era d´empat a zero.

El conjunt blaugrana va sortir al terreny de joc amb la mirada posada en el partit del proper dimarts davant l´Atlètic de Madrid, on es jugaran l´accés a la final de la Copa del Rei. Luis Enrique va reservar d'entrada Luis Suárez i encara va poder estalviar a Messi l'última mitja hora de partit, en un canvi pactat amb l'argentí, pensant en la cita copera davant el conjunt madrileny.

No va ser el dia de Gorka Iraizoz, afusellat en el primer gol local, però que va poder fer més en els altres dos. I això que, per joc, l'Athletic va ser millor que el Barça en aquests primers 45 minuts, en què va disposar de diverses ocasions clares per batre Ter Stegen. Tan bon punt va començar el partit, Raúl García enviava una mitja volta al pal i, als deu minuts, Williams rematava de cap fora, sol davant de Ter Stegen, una centrada des de l'esquerra de Laporte. El porter alemany del Barça s'encar­regaria d'avortar les dues següents: un mà a mà amb Williams, després de superar el davanter de l'Athletic a Piqué per velocitat, i un xut des de la frontal de Raúl García.

Els blaugrana, amb els seus habituals problemes per superar la pressió asfixiant dels d'Ernesto Valverde a dalt, van necessitar molt menys per marcar. Entre Messi i Neymar van portar tot el perill a la meta defensada per Iraizoz. I ja se sap, quan Leo i Ney estan inspirats i es busquen constantment, no fa falta gaire més. Una jugada personal del punta brasiler acabava amb la rematada a gol, de primeres, de Paco Alcácer, als 18 minuts. El davanter valencià tornava a marcar en Lliga nou mesos després.

Messi es va encarregar de fer el segon a cinc minuts per al final de la primera part en sorprendre Iraizoz amb un llançament de falta escorat on el porter de l'Athletic podria haver fet alguna cosa més per desviar el xut del davanter argentí.

Però els bascos encara podrien haver-se'n anat al vestidor amb un tercer gol en contra. No va ser així, perquè Neymar va creuar massa el seu tir després de fer un meravellós eslàlom per la banda esquerra en què va deixar assegut a San José, en la jugada que tancava el primer acte del partit.

Rafinha inaugurava la segona meitat amb un cop de cap que tocava a l'exterior de la xarxa de la porteria d´Iraizoz, però havia d'abandonar el camp poc després. Ter Stegen li causava una aparatosa ferida a la cara amb els tacs de la seva bota en una sortida i el migcampista brasiler, que no parava de sagnar, no va poder seguir.

Rakitic era l'encarregat de substituir-lo. Va ser el segon canvi de Luis Enrique ja que al descans, el tècnic asturià donava entrada a Mascherano per Piqué, amb una sobrecàrrega a l'adductor esquer­re i que serà dubte per al partit de dimecres contra l´Atlètic. Mentrestant, Valverde seia Lekue i es jugava la carta d´Aduriz, reservat en les seves dues últimes visites al Camp Nou. Tot i això, l'Ahtletic va ser un equip estèril a dalt després de la represa.

El Barça ho va tenir fàcil a la segona part. Neymar i Messi van rematar desviat abans que el recuperat Aleix Vidal, en jugada personal, batés Gorka amb la col·laboració del porter visitant per fer el 3 a 0. El mateix Aleix va poder fer el quart poc després, però aquesta vegada sí que es va trobar amb l'oposició d'Iraizoz.

Els catalans no van patir malgrat no comptar amb Messi l'última mitja hora. Eraso, que va disparar molt desviat sol davant Ter Stegen i Muniain, que va posar a prova el porter local en el temps afegit, van portar tot el perill en la segona meitat per un Athletic que a poc a poc es va anar desinflant.

La victòria deixa el Barça provisionalment a un punt del líder, el Reial Madrid, que té dos partits menys. El proper dissabte (16.15 h.), l´equip de Luis Enrique visita el camp de l´Alabès.



Paco Alcácer, nou mesos després

El davanter de Torrent va tornar a veure porteria després de no fer-ho des de la temporada passada, en un partit amb el València contra el Getafe. Alcácer va aconseguir l´1-0, el seu primer gol aquesta temporada a la lliga. N´havia aconseguit un en partit oficial amb el Barça en Copa del Rei contra l´Hèrcules.



Problemes per a Piqué i Rafinha

Una de les notes negatives del partit van ser les molèsties físiques del central català i el migcampista brasiler. Piqué pateix una sobrecàrrega a l´adductor i és seriós dubte per jugar contra l´Atlètic. Rafinha va patir un trau al front després de topar amb Ter Stegen que va obligar a rellevar-lo.